Статная, красивая даже без косметики: вдова Зураба Церетели, которая на 46 лет моложе, предстала у его гроба во всем черном

Татьяна Кочемасова, как и положено, в скорбные моменты жизни, на прощании с Зурабом Церетели была облачена во все черное. Окружающие отметили, что ее лицо на редкость красиво и гармонично даже без косметики. Татьяна — женщина очень статная и сильная. На прощании с Зурабом Церетели она держалась и не пролила ни слезинки. Лицо ее было очень печальным.