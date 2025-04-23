Статная, красивая даже без косметики: вдова Зураба Церетели, которая на 46 лет моложе, предстала у его гроба во всем черном

В Москве состоялась церемония прощание с легендарным скульптором Зурабом Церетели. Отпевание прошло в Храме Христа Спасителя. Проститься с Зурабом Церетели пришли сотни человек.
Соболезнования у гроба Зураба Церетели принимала его дочь Елена, рядом с ней стоял внук Зураба Церетели Василий и молодая вдова, 45-летняя художница Татьяна Кочемасова.
Внук Зураба Церетели Василий (на фото второй слева), дочь скульптора Елена (на фото третья слева) и вдова Татьяна (на фото пятая слева). Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Татьяна Кочемасова, как и положено, в скорбные моменты жизни, на прощании с Зурабом Церетели была облачена во все черное. Окружающие отметили, что ее лицо на редкость красиво и гармонично даже без косметики. Татьяна — женщина очень статная и сильная. На прощании с Зурабом Церетели она держалась и не пролила ни слезинки. Лицо ее было очень печальным.
Вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (на фото в центре). Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Татьяну Кочемасову и Зураба Церетели связывали двадцать лет совместной жизни и невероятно теплые отношения. Но при этом, в официальном браке они не состояли. Татьяна была гражданской женой Зураба Церетели. Ее называли его ангелом-хранителем и музой.
Татьяна Кочемасова является академиком, а также вице-президентом Российской академии художеств, которую возглавлял Зураб Церетели.
Вдова Зураба Церетели шепталась с кем-то, стоя у его гроба. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Известный скульптор Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля от остановки сердца. Зурабу Церетели был 91 год. Похоронен маэстро будет в столице Грузии, Тбилиси, 27 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с женой Инессой Андроникашвили, Такова была последняя воля Зураба Церетели.