Почему Екатерина Шаврина скрывала смертельно опасные проблемы сына

Полночи с гробом сына
Соседи рассказывают, что рядом с 82-летней Екатериной Шавриной сейчас ее муж, по очереди приезжают дочери, зять, внучки. До сих пор в доме артистки дежурит медсестра, чтобы вовремя отреагировать на скачки давления и другие возможные проблемы из-за состояния Екатерины Феоктистовны.
После известия о смерти сына Григория артистке стало плохо с сердцем, пришлось часто вызывать скорую. Шаврина не отвечает на звонки друзей, журналистов. Поэтому восстанавливаем события из рассказов знакомых семьи.
Григорий Шаврин умер в мае 2025 года в тюрьме. Фото: кадр из передачи "Ты не поверишь"/НТВ
Григория Шаврина похоронили на Даниловском кладбище столицы 17 мая 2025 года, в этот день мужчине могло бы исполниться 62 года. На отпевании в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище присутствовали его сестры с семьями, дочь и другие родственники.
В день похорон Шавриной стало так плохо, что врач скорой запретил ей вставать с постели, поэтому на кладбище ее не было. Екатерина Феоктистовна попрощалась с сыном накануне. Вечером 16 мая дочери привезли Шаврину в храм на Даниловское кладбище, где она провела полночи с гробом сына.
"Сложно представить, как тяжело Кате сейчас. Она так любила сына! Помню, как после пандемии был концерт, и она сразу спешила домой - мол, там Гриша заболел, у него нога отнималась... У нее были близкие отношения с сыном.
Главное, чтобы сама Катя пережила эту беду физически, психологически это невозможно. Дочери - ее опора. Несколько лет назад она вышла замуж во второй раз. Муж Александр моложе Екатерины - умный, интеллигентный мужчина", - рассказал «Телепрограмме» коллега Шавриной.
Трудный ребенок
Отрывок из приговора суда. Фото: mos-gorsud.ru
По данным сайта Щербинского районного суда города Москвы, Григорий Григорьевич Шаврин осенью 2024 года был признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Шаврина приговорили к 4,5 года колонии строгого режима, он отбывал срок во Владимирской области.
В мае заключенному Шаврину стало плохо с сердцем, его перевезли в ИК-3, где находится областная больница ФСИН. 61-летний Григорий Шаврин скончался вечером 11 мая 2025 года, по предварительным данным, из-за проблем с сердцем.
Как следует из текста приговора, пенсионер был инвалидом 1-й группы, в анамнезе у него были инсульт, гипертоническая болезнь 3-й степени, гепатит С, стеноз сердечного клапана и другие заболевания. По факту смерти Григория Шаврина органами следствия проводится проверка. По предварительным данным, признаков криминального характера нет.
20-летняя Екатерина Шаврина родила сына в Волгограде от отношений с композитором Григорием Пономаренко, который был старше ее на 21 год. Пономаренко написал песни "Тополя", "Нарьян-Мар", "Колокольчики", с которыми молодая певица начинала карьеру. В 1964 году Шаврина бросила работу солисткой в хоре и на заводе, забрала сына и уехала в Москву. Пономаренко вскоре женился, композитор погиб 29 лет назад в ДТП.
В столице Шаврина сначала мыла полы, а потом добилась встречи с Людмилой Зыкиной (их познакомил Пономаренко), которая и помогла устроиться солисткой в Москонцерт. Шаврина вышла замуж за музыканта Григория Лаздина, в 1971 году у них родились дочери-двойняшки.
Певица развелась с мужем из-за его измен и одна воспитывала троих детей. В 1972 году песня "Гляжу в озера синие" в исполнении Шавриной прозвучала в сериале «Тени исчезают в полдень». И к певице пришла популярность, она стала много гастролировать. А воспитание сына было упущено.
Связался не с той компанией
У Шавриной пять сестер и брат. На фото - певица с племянницей Катей, сестрами Радой и Татьяной, которая погибла в ДТП. Фото 2007 года. Фото: кадр из передачи "Пока все дома"/Первый канал
Дочери певицы выросли умницами, получили высшее образование: Жанна - врач, сейчас хозяйка салона красоты, Элла - финансист, работает в банке, имеет двух дочерей. Сын Григорий получил среднее образование, учился у Вячеслава Зайцева на модельера мужской одежды, последние годы нигде не работал. Жил в гражданском браке, у него есть 14-летняя дочь Кристина. Екатерина Шаврина помогала сыну финансами, построила ему дом на участке рядом со своим коттеджем - в Троицком районе Подмосковья.
Знакомым семьи артистка говорила, что сын пьет лекарства из-за клаустрофобии. Характеризуют Григория как интеллигентного парня, который по молодости связался не с той компанией. Но 5 лет назад в программе «Когда все дома» Шаврина признала зависимость сына: «Гриша вырос хорошим, но в жизни было все. Он закончил десятилеточку и немножко побаловался кое-чем. Но быстро как-то сошел...»
Шаврина заверила, что со смертельной зависимостью ее сын завязал: «У меня очень-очень умный ребенок. Он понял, что к хорошему это не приведет, и он как-то сам... У него сейчас дом, свое хозяйство. А тогда я сходила с ума.
Я же бесконечно ездила на гастроли за границу, а у нас знаете, какой закон был - если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, то меня бы никто не выпустил... Я должна была скрывать это все».
Оказалось, Григорий Шаврин с зависимостью не покончил. Цитата из приговора суда за 2024 год: "Из оглашенных... показаний подсудимого Шаврина Г. Г., данных в присутствии защитника в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что примерно с 1985 года он употребляет психотропное вещество... (указано название)".
В морозильной камере и холодильнике Шаврина были обнаружены свертки с психотропным веществом.
Екатерина Феоктистовна ждала сына из тюрьмы. Но судьба распорядилась иначе. Шаврина пока не отменила выступления в сборных концертах, на мероприятиях. У сына ведь дочь осталась - надо помогать поднимать.
Казалось, что певица только оправилась после одной беды... В 72 года водитель с 40-летним стажем Шаврина нарушила ПДД и спровоцировала аварию, в которой погибла ее младшая сестра Татьяна, а старшая Рада пережила две трепанации черепа.
Тогда уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон. Шаврина оплачивала лечение пострадавших в ДТП: сестры и пассажирки машины, с которой совершила столкновение.
Племянница Юлия, дочь погибшей Татьяны, тетю Катю простила: она ведь им всю жизнь помогала. Тогда Екатерина Феоктистовна пыталась свести счеты с жизнью из-за переживаний, работала с психологами. Сейчас новая трагедия, и вся семья окружила заботой и вниманием певицу. А она все время плачет…