Почему Екатерина Шаврина скрывала смертельно опасные проблемы сына

По данным сайта Щербинского районного суда города Москвы, Григорий Григорьевич Шаврин осенью 2024 года был признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Шаврина приговорили к 4,5 года колонии строгого режима, он отбывал срок во Владимирской области.

В мае заключенному Шаврину стало плохо с сердцем, его перевезли в ИК-3, где находится областная больница ФСИН. 61-летний Григорий Шаврин скончался вечером 11 мая 2025 года, по предварительным данным, из-за проблем с сердцем.

Как следует из текста приговора, пенсионер был инвалидом 1-й группы, в анамнезе у него были инсульт, гипертоническая болезнь 3-й степени, гепатит С, стеноз сердечного клапана и другие заболевания. По факту смерти Григория Шаврина органами следствия проводится проверка. По предварительным данным, признаков криминального характера нет.

20-летняя Екатерина Шаврина родила сына в Волгограде от отношений с композитором Григорием Пономаренко, который был старше ее на 21 год. Пономаренко написал песни "Тополя", "Нарьян-Мар", "Колокольчики", с которыми молодая певица начинала карьеру. В 1964 году Шаврина бросила работу солисткой в хоре и на заводе, забрала сына и уехала в Москву. Пономаренко вскоре женился, композитор погиб 29 лет назад в ДТП.

В столице Шаврина сначала мыла полы, а потом добилась встречи с Людмилой Зыкиной (их познакомил Пономаренко), которая и помогла устроиться солисткой в Москонцерт. Шаврина вышла замуж за музыканта Григория Лаздина, в 1971 году у них родились дочери-двойняшки.

Певица развелась с мужем из-за его измен и одна воспитывала троих детей. В 1972 году песня "Гляжу в озера синие" в исполнении Шавриной прозвучала в сериале «Тени исчезают в полдень». И к певице пришла популярность, она стала много гастролировать. А воспитание сына было упущено.

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