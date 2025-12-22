Собчак сделала выводы после интервью с Товстик: "Она винит во всем Полину"

Ксения Собчак высказалась после интервью, которое ей дала обманутая жена Елена Товстик. Журналистка призналась, что сначала не планировала освещать эту историю. Но потом 'сериал' из жизни рублевских жен показался ей таким захватывающим, что она втянулась.
Что Собчак сказала о Товстик
Ксения Собчак решила получить информацию из первых уст. Она предпочла лично разобраться в этой истории и пригласила на интервью Елену Товстик, муж которой сейчас строит новое счастье с Полиной Дибровой. К какому выводу пришла Собчак, поговорив с Товстик?
Елена в упор не хочет и не может объективно оценивать ситуацию. Но это и понятно. Рана после развода еще слишком жива, чтобы женщина могла принять его и понять, что же на самом деле произошло.
"Елена винит во всем Полину. Мол, увела мужа из семьи, напоила черт знает чем и приворожила", — написала в личном блоге Ксения Собчак, презентуя интервью с Товстик.
Елена Товстик (на фото слева) во время интервью Ксении Собчак. Фото: кадр шоу 'Осторожно: Собчак'
О чем Товстик говорила в интервью
Елена Товстик во время беседы с Собчак попыталась найти причины ухода от нее мужа. Она не нашла ничего лучше, чем заявить, что Полина Диброва, в отличие от нее, соглашалась на все интимные эксперименты Романа Товстика. Елена же могла отказать мужу и не воплощала все его фантазии в постели.
Рассказала Товстик и о том, как отказалась от услуг адвоката Кати Гордон, которая представляла ее интересы в бракоразводном процессе с Романом Товстиком. Она призналась, что Гордон очень хотела с ней работать. И даже шантажировала, пытаясь удержать ее в качестве своей клиентки.
