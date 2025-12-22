Собчак сделала выводы после интервью с Товстик: "Она винит во всем Полину"

Ксения Собчак высказалась после интервью, которое ей дала обманутая жена Елена Товстик. Журналистка призналась, что сначала не планировала освещать эту историю. Но потом 'сериал' из жизни рублевских жен показался ей таким захватывающим, что она втянулась.

Что Собчак сказала о Товстик

Ксения Собчак решила получить информацию из первых уст. Она предпочла лично разобраться в этой истории и пригласила на интервью Елену Товстик, муж которой сейчас строит новое счастье с Полиной Дибровой. К какому выводу пришла Собчак, поговорив с Товстик?

Елена в упор не хочет и не может объективно оценивать ситуацию. Но это и понятно. Рана после развода еще слишком жива, чтобы женщина могла принять его и понять, что же на самом деле произошло.