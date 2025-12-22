Елена Товстик раскрыла, чем Полина Диброва привлекла ее мужа: "Я не все его фантазии воплощала"

Прогнозы Товстик на отношения Полины и Романа

Елена напомнила, что она вместе с Романом с 17 лет. И родила ему шестерых детей. Товстик считает, что у отношений Дибровой с ее мужем нет перспективы.

"Неизвестно, что с Полиной будет потом. Может, у него потом слезы из-за нее польются. Я прошла путь из нищеты и сделала своего мужа сама", — рассказала Елена Товстик.

Полину же она считает избалованной женщиной, привыкшей к роскошной жизни. По мнению Товстик, пожилой и очень опытный муж баловал свою юную красавицу-жену. С Романом же Полине придется привыкать к несколько иному укладу.

Полина показала Товстика

Вероятно, зная о том, что Елена Товстик дала интервью Ксении Собчак, Полина Диброва поспешила продемонстрировать общественности, что у них с Романом все хорошо. Сначала Диброва вместе с Товстиком вышла в свет.

А затем поделилась в личном блоге домашним видео. В кадре она показала семейный ужин. За большим столом в особняке уютно разместилась сама Полина, ее сыновья, Роман Товстик и его дети от брака с Еленой.

По материалам YouTube-шоу 'Осторожно: Собчак'

А вы как думаете, Елена Товстик правильно поступает, вынося подобные вещи на публику? Ответьте в комментариях.