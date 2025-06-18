Собчак разочарована ПМЭФ: "Где эскортницы?"

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале
"Пока впечатления от форума одно, и оно главное. Где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения", — высказалась Ксения Собчак в телеграм-канале.
Зато журналистка отметила присутствие на форуме дам в интересном положении.
"Может быть, вместо эскортниц, специально завезли беременных, чтобы показать, что традиционные ценности у нас работают?" — задалась вопросом Ксения Собчак.
Ксения Собчак в режиме онлайн рассказывает о событиях ПМЭФ. Фото: соцсети Ксении Собчак
Санкт-Петербург — родной город Ксении Собчак. С 1991 по 1996 годы мэром Северной столицы был отец Ксении, Анатолий Собчак.
Известно, что в Санкт-Петербург в эту среду прибыла певица Анна Седокова. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Певица не уточнила, появится ли она на ПМЭФ.
Но очевидно, что в Санкт-Петербург она приехала не ради прогулки по Невскому проспекту.
Во время работы ПМЭФ стало известно о
Читайте также: