Собчак разочарована ПМЭФ: "Где эскортницы?"

Санкт-Петербург — родной город Ксении Собчак. С 1991 по 1996 годы мэром Северной столицы был отец Ксении, Анатолий Собчак.

Известно, что в Санкт-Петербург в эту среду прибыла певица Анна Седокова. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Певица не уточнила, появится ли она на ПМЭФ.

Но очевидно, что в Санкт-Петербург она приехала не ради прогулки по Невскому проспекту.