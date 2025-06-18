Собчак разочарована ПМЭФ: "Где эскортницы?"

Ксения Собчак работает на экономическом форуме. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press

Ксения Собчак поделилась главным впечатлением от экономического форума в Санкт-Петербурге.

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале 'Кровавая барыня' сообщает о происходящем на ПМЭФ. Собчак освещает события форума. Она рассказала о главном впечатлении от работы престижного мероприятия.

"Пока впечатления от форума одно, и оно главное. Где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения", — высказалась Ксения Собчак в телеграм-канале.

Зато журналистка отметила присутствие на форуме дам в интересном положении.

"Может быть, вместо эскортниц, специально завезли беременных, чтобы показать, что традиционные ценности у нас работают?" — задалась вопросом Ксения Собчак.

Ксения Собчак в режиме онлайн рассказывает о событиях ПМЭФ. Фото: соцсети Ксении Собчак

Санкт-Петербург — родной город Ксении Собчак. С 1991 по 1996 годы мэром Северной столицы был отец Ксении, Анатолий Собчак.

Известно, что в Санкт-Петербург в эту среду прибыла певица Анна Седокова. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Певица не уточнила, появится ли она на ПМЭФ.

Но очевидно, что в Санкт-Петербург она приехала не ради прогулки по Невскому проспекту.

Во время работы ПМЭФ стало известно о компенсации для малого бизнеса в Московской области.

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