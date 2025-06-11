Собчак и ее жертвы: почему Гогунского могут отменить, как и Авербуха

Общественность узнала о еще одной жертве интервью Ксении Собчак. На этот раз им стал актер Виталий Гогунский — тот самый Кузя из "Универа".

Артист наговорил столько, что его обвинили в сексизме и могут отменить. Не приглашать на съемки фильмов и передач, забыть про рекламные контракты. Это у нас частая практика. Правда, не всегда уместная.

О женщинах с плохим настроением

Вообще, все началось с резонансного заявления Виталия, растиражированное по всем пабликам. Женщина не имеет права находиться в плохом настроении при мужчине.

Правда, у этой фразы был контекст, на который все закрыли глаза.

Ведь Виталий говорил, что мужчина должен делать все, чтобы у его женщины было хорошее настроение. А если этого не происходит, то обоим следует работать над отношениями.

Однако общественность проигнорировала эту часть его высказываний, сосредоточившись на одной фразе: "У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении".

По словам Гогунского, когда женщина счастлива, мир вокруг преображается.

"Это не просто настроение, это сила, которая созидает. Берегите эту силу. Женщина создана для счастья, мир расцветает через нее", — говорил артист.

Что Виталий Гогунский говорил у Ксении Собчак

В общем, звезду "Универа" захейтили за это заявление. Ему бы отсидеться в уголке некоторое время… Но Виталий не нашел ничего лучше, чем отправиться в пасть льва. То есть на интервью Ксении Собчак. И только усугубил ситуацию.

Там он процитировал "Домострой" и сделал вывод: хорошее настроение женщины — благо, плохое — наказание.

Ксения Собчак также спросила Гогунского о женщинах, прибегающих к пластике. Виталий отметил, что нельзя доверять дочерям Евы с увеличенными губами и грудью.

Гогунский объяснил, что если дама любима, она не будет стремиться что-то изменить в себе.

"Бог дает женщине всю красоту. И когда женщина в любви, мужчина ее зацелует. Тогда у нее все само чуть-чуть увеличится, все немножко увлажнится и все будет так, как женщине нравится", — поделился актер.

В интервью спикеры умудрились даже затронуть тему… критических дней.