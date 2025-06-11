Собчак и ее жертвы: почему Гогунского могут отменить, как и Авербуха

Общественность узнала о еще одной жертве интервью Ксении Собчак. На этот раз им стал актер Виталий Гогунский — тот самый Кузя из "Универа".
Артист наговорил столько, что его обвинили в сексизме и могут отменить. Не приглашать на съемки фильмов и передач, забыть про рекламные контракты. Это у нас частая практика. Правда, не всегда уместная.
О женщинах с плохим настроением
Вообще, все началось с резонансного заявления Виталия, растиражированное по всем пабликам. Женщина не имеет права находиться в плохом настроении при мужчине.
Правда, у этой фразы был контекст, на который все закрыли глаза.
Ведь Виталий говорил, что мужчина должен делать все, чтобы у его женщины было хорошее настроение. А если этого не происходит, то обоим следует работать над отношениями.
Однако общественность проигнорировала эту часть его высказываний, сосредоточившись на одной фразе: "У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении".
По словам Гогунского, когда женщина счастлива, мир вокруг преображается.
"Это не просто настроение, это сила, которая созидает. Берегите эту силу. Женщина создана для счастья, мир расцветает через нее", — говорил артист.
Что Виталий Гогунский говорил у Ксении Собчак
В общем, звезду "Универа" захейтили за это заявление. Ему бы отсидеться в уголке некоторое время… Но Виталий не нашел ничего лучше, чем отправиться в пасть льва. То есть на интервью Ксении Собчак. И только усугубил ситуацию.
Там он процитировал "Домострой" и сделал вывод: хорошее настроение женщины — благо, плохое — наказание.
Ксения Собчак также спросила Гогунского о женщинах, прибегающих к пластике. Виталий отметил, что нельзя доверять дочерям Евы с увеличенными губами и грудью.
Гогунский объяснил, что если дама любима, она не будет стремиться что-то изменить в себе.
"Бог дает женщине всю красоту. И когда женщина в любви, мужчина ее зацелует. Тогда у нее все само чуть-чуть увеличится, все немножко увлажнится и все будет так, как женщине нравится", — поделился актер.
В интервью спикеры умудрились даже затронуть тему… критических дней.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
"В воспитанном обществе про месячные жены не должны знать все соседи, улица и соцсети. Это, во-первых, природное явление, данное Богом. Благодаря этому женщина омолаживается... Во-вторых, это сакральная штука, которую не надо выносить", — уверен актер.
Говоря о самочувствии женщины в этот период, Виталий отметил, что нужно предоставить ей комфортные условия и оставить в покое.
Он полагает, что помощь должна заключаться в предоставлении лекарств и заботе, но не в бесконечном сочувствии. По его мнению, женщине нужно дать возможность побыть наедине с собой.
Все дело в формулировках?
После публикации интервью с Гогунским, дамы выразили свое недовольство в комментариях. Они резко раскритиковали актера, некоторые даже требовали "комнату для критических дней" или даже квартиру. Обвинения и критика обрушились на артиста из-за его откровенных высказываний.
Если разобраться в ситуации со здравой головой, то в чем он не прав? Разве женские красные дни не деликатная тема, о которой лучше поговорить с мужем?
Разве нужно делать из нее проблему, если это естественный физиологический цикл?
Или вот мнение актера о женской красоте. Кто поспорит с тем, что рядом с любимым мужчиной женщина расцветает, становится красивой, сексуальной? Кто скажет, что это не так?
Но все дело в формулировках. Ксения ведет разговор так, что герой интервью не всегда использует корректные высказывания. Собеседник вовлекается в разговор и… Коготок увяз — всей птичке пропасть.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press
Как Ксения Собчак превратила Илью Авербуха в Гумберта
За примером далеко ходить не надо. Благодаря интервью Ксении Собчак общественность превратила интеллигента Илью Авербуха чуть ли не в Гумберта. Напомним, это главный герой романа Владимира Набокова "Лолита".
В ходе беседы фигурист вспомнил момент знакомства с будущей женой Лизой Арзамасовой. Он случился на съемках шоу "Лед и пламень". Тогда Лизе было 15 лет. Так вот, в ходе интервью Авербух назвал Елизавету женщиной, у которой все было.
Воспитанный человек сразу поймет, что имел в виду Илья Авербух. Он говорил о будущей жене как о психологически взрослом человеке, который мог отыгрывать взрослые эмоции на шоу "Лед и пламень".
Но эта роковая фраза стала для общества как красная тряпка для быка. И нет бы самой Ксении честно объяснить все людям. Но нет!
Она только подливала масла в огонь. После фразы Собчак: "У нас что, все в стране половую жизнь в 18 начинают?" — общественность возбудилась еще больше. Сделала удобные ей выводы!
Виталий Гогунский. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Огласите весь список, пожалуйста
Виталию бы поучиться на чужих ошибках и не ходить на разговор к Ксении. Но он думал, что выйдет сухим из воды.
В Сети даже составили список звезд, пострадавших от интервью Собчак. Уж сколько их упало в эту бездну! На Блиновскую обратила внимание налоговая, кого-то признали иноагентом. Диму Билана после разговора с ведущей записали в алкоголики.
Настя Ивлеева опозорилсь на всю страну из-за своей безграмотности. Не смогла назвать фамилию Петра I и автора романа "Отцы и дети". Имя им — легион.
Сколько еще артистов наступит на эти грабли? Люди подумают об этом завтра. А пока в Сети разгорается травля Виталия Гогунского.
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