Седокова приехала на ПМЭФ в Санкт-Петербург: "Это уже традиция"

Певица Анна Седокова хочет быть в гуще событий. В личном блоге она поделилась кадрами из Санкт-Петербурга. В Северной столице 18 июня открывается экономический форум. Анна станет его гостьей?
Анна Седокова отправилась в Санкт-Петербург на 'Сапсане'. В личном блоге звезда показала кадры с вокзала. Певица едва не опоздала на поезд.
"Это уже традиция — приезжать за пять минут до отправления", — отметила Анна Седокова.
Анна Седокова на вокзале в Москве. Фото: соцсети Анны Седоковой
Чуть позже в личном блоге певицы появились кадры из Санкт-Петербурга. Седокова прогулялась по Невскому проспекту. Запечатлела Казанский собор и порадовалась солнечной погоде.
"Какая погода сегодня!" — восторгалась Анна.
Анна Седокова прогулялась по Невскому проспекту. Фото: соцсети Анны Седоковой
О цели приезда Седоковой в Северную столицу можно только догадываться. Вряд ли ее визит и открытие ПМЭФ — случайное совпадение.
Певица явно посетит мероприятия экономического форума. Седокова расскажет обо всем в личном блоге. Ждем.
Ранее стало известно, что Анна Седокова срочно подала документы на наследство Яниса Тиммы. Прошло уже полгода со дня смерти баскетболиста. И Анне нужно позаботиться о том, чтобы сохранить свое имущество.
Перед разводом она продала недвижимость на несколько десятков миллионов рублей. Ее цель — сохранить эти деньги и не делиться ими с семьей бывшего ныне покойного мужа.
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