Седокова приехала на ПМЭФ в Санкт-Петербург: "Это уже традиция"

О цели приезда Седоковой в Северную столицу можно только догадываться. Вряд ли ее визит и открытие ПМЭФ — случайное совпадение.

Певица явно посетит мероприятия экономического форума. Седокова расскажет обо всем в личном блоге. Ждем.

Ранее стало известно, что Анна Седокова срочно подала документы на наследство Яниса Тиммы. Прошло уже полгода со дня смерти баскетболиста. И Анне нужно позаботиться о том, чтобы сохранить свое имущество.

Перед разводом она продала недвижимость на несколько десятков миллионов рублей. Ее цель — сохранить эти деньги и не делиться ими с семьей бывшего ныне покойного мужа.