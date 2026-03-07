Собчак призналась в обидах на маму: "Просто она чего-то не понимала"

В рамках Первого международного конкурса красоты БРИКС в Казани Ксения Собчак провела мастер‑класс и пообщалась с участницами и гостями мероприятия. Одна из конкурсанток со слезами рассказала, что ее семья не поддерживает ее устремления. Ксения Анатольевна искренне откликнулась на переживания девушки: подошла к ней, обняла и попыталась приободрить.

Откровения о семейных отношениях

Ксения Собчак затронула тему своих отношений с родителями, особенно с матерью — политиком Людмилой Нарусовой. Она поделилась размышлениями о сложностях взаимопонимания в семье. Журналистка подчеркнула, что девушка, которую не поддерживает семья, в этом не одинока.

Ксения Собчак уверена, что родители действуют так из лучших побуждений. И эта мысль должна давать силу. Она призналась, что ее решения очень часто не поддерживались мамой. Но Ксения сумела примириться с этим. Главное — четко осознавать, что мама любит, даже совершая ошибки.

"Но мне кажется, в чем я пытаюсь найти свое примирение с мамой — в том, что я знаю, что она меня очень любит. Даже все ошибки, которые были, какие‑то вещи, которые мне сложно пережить, сделаны из любви ко мне. Просто она чего‑то не понимала, не почувствовала в какой‑то момент, но это искренняя любовь. И она жизнь свою за меня отдаст, не думая ни секунды", — цитирует Ксению Собчак kp.ru.

История о браке с Константином Богомоловым

Не исключено, что Ксения Собчак имела в виду отношение Людмилы Нарусовой к ее союзу с Константином Богомоловым. По слухам, Людмила Нарусова возражала против ее брака с режиссером Константином Богомоловым. Политик беспокоилась, что дочь разрушает семью, где уже есть ребенок. Тем не менее Ксения сделала выбор в пользу личного счастья — и уже шесть лет живет вместе с Богомоловым.

Пара поженилась в сентябре 2019 года. Этот союз считается гармоничным. Собчак во всем поддерживает мужа, а он — ее. Говорят, что именно Ксения Собчак сделала так, чтобы Константин Богомолов был назначен на пост ректора Школы-студии МХАТ. Но из-за разразившегося скандала был вынужден подать в отставку.

