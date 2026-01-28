Что о новом назначении Константина Богомолова говорят звезды : "Собчак подсуетилась"

Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, официально объявленное 23 января, продолжает активно обсуждаться.
В социальных сетях это решение вызвало шквал жесткой критики в адрес Богомолова. Впрочем, он привык к подобным вызовам и относится к ним философски.
Что о назначении Константина Богомолова говорят выпускники Школы-студии МХАТ
Однако в обществе высказываются пессимистичные прогнозы о будущем Школы-студии. И свою лепту в этот процесс вносят сами выпускники знаменитого учебного заведения. Так, свой резкий протест против назначения Константина Богомолова выразили Марьяна Спивак, Марк Богатырев, Антон Шагин и другие подопечные Школы-студии МХАТ. Они направили обращение министру культуры Ольге Любимовой.
Их главный аргумент — это отход от многолетней традиции, согласно которой руководителем школы должен становиться человек, взращенный в мхатовских стенах и кровно связанный с этим институтом.
"Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим Домом единой мхатовской семьи...
Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным", - говорится в письме.
Актриса Юлия Меньшова напомнила, что сама она и ее родители являются выпускниками этого вуза, и призвала министра культуры Ольгу Любимову прислушаться к голосу воспитанников Школы.
А вот певица Вика Цыганова высказалась еще более радикально. Она отметила, что более неподходящей кандидатуры на эту должность просто не придумаешь.
"Собчак подсуетилась и купила должность для мужа? Чему вообще новый ректор учить студентов собрался: голышом по сцене скакать? А может, на катафалке в день свадьбы кататься и икру черную тазиками жрать?" — возмутилась певица.
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press
Кому прочили должность и.о ректора Школы-студии МХАТ
Школа-студия МХАТ — небольшое и камерное учебное заведение, где учится всего около трехсот человек. Ее нельзя сравнить с масштабным ГИТИСом (РАТИ). При этом она всегда была открыта для талантливых педагогов со стороны: в разное время здесь преподавали, к примеру, выпускник Щукинского училища Константин Райкин или режиссер Кирилл Серебренников, пишет "Комсомольская правда".
Раньше ректорами Школы-студии всегда были ее "коренные" деятели, выпускники МХАТ. Назначение же Константина Богомолова, никогда здесь не преподававшего, стало исключением из этого правила, и состоялось в обход устава, предписывающего тайное голосование ученого совета.
Как стало известно "Комсомолке", после смерти Золотовицкого вопрос о новом ректоре открыто не поднимали. В кулуарах говорили о разных группах влияния и возможных кандидатах (Евгений Писарев, Марина Брусникина и другие), но Богомолов в их число не входил. На поминках договорились не спешить с выборами, а в Минкульте пообещали позаботиться об интересах Школы. Однако приняли собственное решение.
Софья Эрнст о назначении Константина Богомолова: "Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале"
Помимо отрицательных, в публичном пространстве высказываются и положительные мнения о новом назначении Константина Богомолова. Например, в его защиту выступила актриса Софья Эрнст.
Софья Эрнст. Фото: Екатерина Цветкова/ Global Look Press
Выпускница Школы-студии МХАТ не согласна с доводами адресатов письма, отправленного на имя министра культуры. Как объясняет Софья, Богомолов просто не мог получить диплом этого вуза, поскольку не учился на актерском отделении, а окончил режиссерский факультет ГИТИСа.
Однако его глубокое погружение в традицию произошло позже — благодаря многолетней работе по приглашению Олега Табакова в МХТ и "Табакерке", где он активно сотрудничал с Олегом Павловичем и выпускниками Школы-студии.
"Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо", - написала Софья в соцсетях.
Константин Богомолов: "Работа – это источник моей энергии"
Свои пять копеек по этой теме вставил и актер Стас Садальский.
Так, журналисты спросили у него, выдержит ли Константин Юрьевич, который также руководит Московским драматическим театром на Бронной и Театром-сценой "Мельников" (бывший театр Романа Виктюка), такую нагрузку.
"У Собчак спросите, она больше него знает, — пошутил Садальский. — Но, в принципе, он придумывает какие-то новые формы всегда — это хорошо. Театр — это живое".
Константин Богомолов. Фото: Максим Константинов/ Global Look Press
По словам Стаса Садальского, в любом случае это будет интересно. А если неинтересно, то Богомолова просто съедят. Садальский как человек острый на язык, конечно, уточнил с чем именно.
Ну а что же о своей возросшей нагрузке думает сам Константин Юрьевич? Он призвал и доброжелателей, и хейтеров не переживать за него.
"Я всегда любил работать, работал в режиме 24/7, и работа — это источник моей энергии", - отметил Константин Богомолов.
