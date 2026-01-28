Что о новом назначении Константина Богомолова говорят звезды : "Собчак подсуетилась"

Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, официально объявленное 23 января, продолжает активно обсуждаться.

В социальных сетях это решение вызвало шквал жесткой критики в адрес Богомолова. Впрочем, он привык к подобным вызовам и относится к ним философски.

Что о назначении Константина Богомолова говорят выпускники Школы-студии МХАТ

Однако в обществе высказываются пессимистичные прогнозы о будущем Школы-студии. И свою лепту в этот процесс вносят сами выпускники знаменитого учебного заведения. Так, свой резкий протест против назначения Константина Богомолова выразили Марьяна Спивак, Марк Богатырев, Антон Шагин и другие подопечные Школы-студии МХАТ. Они направили обращение министру культуры Ольге Любимовой.

Их главный аргумент — это отход от многолетней традиции, согласно которой руководителем школы должен становиться человек, взращенный в мхатовских стенах и кровно связанный с этим институтом.

"Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим Домом единой мхатовской семьи... Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным", - говорится в письме.

Актриса Юлия Меньшова напомнила, что сама она и ее родители являются выпускниками этого вуза, и призвала министра культуры Ольгу Любимову прислушаться к голосу воспитанников Школы.

А вот певица Вика Цыганова высказалась еще более радикально. Она отметила, что более неподходящей кандидатуры на эту должность просто не придумаешь.