Собчак пришла на гала-вечер в честь своего 44-летия в колье за 16 млн рублей

Ксения Собчак на днях отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 44 года. В честь именинницы гости и весь столичный бомонд собрался в одном из модных заведений.
Чем удивила Собчак на вечеринке
Торжество Ксения назвала Lux Aeterna, что в переводе с латинского означает "вечный свет". Ресторан, в котором праздновала телеведущая, украсили белыми свечами. Ими были декорированы все столики. Не поскупилась Собчак и на угощении. Деликатесы, закуски, салаты, горячие блюда и изюминка вечера — шестиярусный шоколадный торт с экзотическими фруктами и ягодами.
Ксения позировала на гала-вечере в длинном пальто оттенка "металла", сером укороченном жакете с белым воротничком и "мятой" юбке в пол с бантом. Также свою стройную фигуру она подчеркнула смелым полупрозрачным корсетом с черным лифом.
Собчак умело выделялась среди толпы. Фото: соцсети
Какие украшения выбрала Собчак
Из аксессуаров жена театрального режиссера Константина Богомолова выбрала сумочку Bottega Veneta за 400 тысяч рублей. А на ее пальчике сияло кольцо с турмалином за 1,6 млн рублей. За эти деньги вполне можно купить люксовый автомобиль.
Декольте Собчак украсила колье с аквамарином за 16,5 млн рублей, пишет Starhit. Это ювелирное изделие представляло собой широкую цепь с бриллиантами, в центре — драгоценный камень восьмиугольной формы.
Ксения примерила колье с бриллиантами. Фото: соцсети
Поздравить Собчак пришли не только селебрити и столичный бомонд, но и звезды первой величины: Полина Гагарина, Глюкоза, Лолита Милявская и многие другие.
Ранее мы писали, что Ксения устроила "погром" в элитном отеле парижской гостиницы. Она всюду разбросала свои вещи и не заправила постель, возложив эту задачу на служащих гостиницы.
А как вы считаете, зачем Собчак появилась на вечеринке с колье с бриллиантами? Пишите в комментариях.
