Собчак пришла на гала-вечер в честь своего 44-летия в колье за 16 млн рублей

Ксения Собчак на днях отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 44 года. В честь именинницы гости и весь столичный бомонд собрался в одном из модных заведений.

Чем удивила Собчак на вечеринке

Торжество Ксения назвала Lux Aeterna, что в переводе с латинского означает "вечный свет". Ресторан, в котором праздновала телеведущая, украсили белыми свечами. Ими были декорированы все столики. Не поскупилась Собчак и на угощении. Деликатесы, закуски, салаты, горячие блюда и изюминка вечера — шестиярусный шоколадный торт с экзотическими фруктами и ягодами.

Ксения позировала на гала-вечере в длинном пальто оттенка "металла", сером укороченном жакете с белым воротничком и "мятой" юбке в пол с бантом. Также свою стройную фигуру она подчеркнула смелым полупрозрачным корсетом с черным лифом.