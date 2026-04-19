Боня готовит иск против Соловьева, назвавшего ее потрепанной "ночной бабочкой": "Мы долго делали вид, что это пройдет"

Блогер и светская дива Виктория Боня готовит коллективный иск в суд против телеведущего Владимира Соловьева, депутата Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева.

18 апреля Виктория отреагировала на высказывания Соловьева и Милонова, использовавших в ее адрес оскорбительные выражения.

Так, Виталий Милонов в комментариях СМИ назвал ее дубайской эскортницей, а Владимир Соловьев потрепанной падшей женщиной. Правда, использовал более хлесткое слово на букву "Ш".

Кроме того, Соловьев в своей программе на телеканале "Россия" поинтересовался, резидентом какой страны является Виктория, если постоянно живет в Монако. И мол, имеет ли вообще право говорить о проблемах страны.

На личность Бони оба обратили внимания после ее обращения к президенту.

В своей защитной речи Боня напомнила, что воспитывает ребенка одна, а ее российский бизнес успешно прошел налоговую проверку. На комментарии о возрасте она ответила: "Мне 46. Значит, вы, Соловьев, считаете, что все женщины России — престарелые и не имеют права голоса?".

Виктория обратилась ко всем женщинам страны, заявив, что говорит от их общего имени. По ее убеждению, наступил момент, когда необходимо действовать. Терпеть дальше невозможно.

"Мне кажется, так же, как легко сегодня эти люди оскорбляют женщину-мать, женщину России, должны так же легко извиняться — на федеральных каналах и в своих шоу. Мы долго молчали, спускали, делали вид, что это пройдет. Но пора взяться за то, чтобы сегодня эти люди отвечали за свои слова", - отметила Виктория.

Блогер объявила о подготовке коллективного судебного иска. Также Викторию задело поведение Артемия Лебедева по отношению к Олесе Иванченко в программе "Наталья карта", хотя те уже помирились. Так что в этот иск будет включен и эпатажный дизайнер.

Виктория призвала присоединиться к ней всех публичных персон женского пола, подвергшихся оскорблениям со стороны упомянутых лиц в эфире или через СМИ,

Напомним, Виктория Боня оказалась в центре внимания на неделе после публикации почти 20-минутного видеообращения к Владимиру Путину. В нем она подняла ряд проблем, волнующих граждан, включая ограничения связи и вопросы, связанные с забоем скота.

На это обращение отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ролик был изучен, а по озвученным темам ведётся активная работа.

