Собчак поддержала оскорбленную Боню в ее борьбе с Соловьевым и Милоновым: "Недостойное поведение недостойных людей"

Недавнее обращение Виктории Бони к президенту привлекло большое внимание, получив отклик даже из Кремля. Однако параллельно Виктория вступила в противостояние с Ксенией Собчак, обвиняя ее в скрытых атаках на свою репутацию.

В общем, Боня намекнула, что Собчак копает под нее.

Ксения Собчак – Виктории Боне: "Молодец, что записала свое обращение"

Устав от публичной полемики, Ксения Собчак обратилась к подписчикам с видеообращением, в котором подробно изложила свою позицию. Вначале она выразила поддержку Виктории Боне, одобрив ее смелость в публичном высказывании.

Одновременно телеведущая подвергла критике телеведущего Владимира Соловьева и депутата Виталия Милонова за их резкие выпады в адрес бывшей участницы реалити-шоу.

Напомним, Соловьев назвал Викторию потрепанной (далее следует слово на букву "Ш", обозначающее жрицу любви), а Милонов – дубайской эскортницей, хотя блогер живет в Монако.

"Во-первых, Вика молодец, что записала свое обращение — в этом я тебя полностью поддерживаю. А нападки Соловьева и Милонова — просто недостойное поведение недостойных людей", - сказала Ксения Собчак.

Ксения Собчак – Виктории Боне: "Это втягивание меня в твою вселенную коммунальных разборок"

Однако при этом журналистка опровергла обвинения в свой адрес, заявив, что не готовит никаких разоблачительных материалов о Боне, и потребовала извинений. Она пояснила, что, получив информацию о возможных "расследования", поручила своей команде проверить эти данные, но подтверждения не нашла.

По ее словам, в переписке фигурировали незнакомые ей имена, не связанные с ее работой. В итоге Собчак подчеркнула, что не имеет отношения к данной ситуации и считает обвинения необоснованными.

"Попросила свою команду связаться и выяснить, кто же там "роет", а мы-то и не знаем: некая Светлана писала про некоего Гасарова (у меня не работает ни одной Светланы, и я вообще не знаю, кто такой Гасаров). Но виновата почему-то Собчак. Вика, это какое-то втягивание меня в твою вселенную коммунальных разборок. Участвовать в этом не хочу, но клевету не потерплю. Пришли доказательства, либо извинись", — заявила телеведущая.

