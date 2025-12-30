Собчак — о воссоединении Бондарчука с Паулиной Андреевой: "Красивая была пара, жалко"

Ксения Собчак расставила точки над "i" в отношения 58-летнего Федора Бондарчука и его экс-жены Паулины Андреевой. Телеведущая в своем шоу "Осторожно: Собчак" неожиданно подняла тему развода именитого режиссера с 37-летней Паулиной.

Светские итоги года с Собчак

Так, ведущая обсудила с гостями программы главные светские итоги уходящего года. На повестке оказались и отношения Бондарчука с Андреевой.

Журналистка не скрыла, что их союз производил на нее благоприятное впечатление: "Красивая была пара, жалко, конечно, что все вот так. Мне кажется, это пример того, как нужно уметь интеллигентно расставаться. Идеальное расставание красивой глянцевой пары", — заявила она в эфире.

Слухи о воссоединении Бондарчука и Паулины

Ксения также поделилась мнением насчет того, вернется ли Андреева к именитому мужу-режиссеру. Возлюбленная Константина Богомолова опровергла эти домыслы, дав понять, что Паулина едва ли снова воссоединиться с Бондарчуком. Говорили, что Федор серьезно переживал разрыв с Андреевой и хотел вернуть ее назад. Но актриса была непреклонна.

"Это не свежая информация. Но будем надеяться. А если и не будет ничего, то главное, что они остались в хороших отношениях", — говорит Собчак о примирении Федора и Паулины.

История любви Бондарчука и Андреевой

Супруги начали встречаться в 2015 году. В сентябре 2019-го они поженились. В 2021-м у пары родился сын Иван, которого они ни разу не показывали публике. Эта деталь в их семейной истории всегда вызывала особый интерес поклонников, но звездные родители хранили личную жизнь ребенка.

В марте 2025 года актриса сообщила о разрыве с Бондарчуком. В июле 2025-го СМИ сообщали, что режиссер пытается вернуть жену. На этом фоне Андреева удалила из соцсетей пост о разводе с мужем.

Истинную причину расставания с мужем Паулина так и не раскрыла. Но Федор в одном из интервью намекнул, что ни один мужчина не стал бы мириться с тем, что его возлюбленная более успешна или зарабатывает больше. В итоге это все равно бы привело к семейному конфликту. Однако едва ли Бондарчук считал, что его жена преуспела в чем-то больше, чем он сам.

А как вы считаете, почему Паулина на самом деле ушла от Бондарчука? Пишите в комментариях.