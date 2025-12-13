Бондарчук после развода с Паулиной Андреевой: "Нормально, если жена зарабатывает больше, чем муж?"

Режиссер Федор Бондарчук после развода с женой Паулиной Андреевой стал делиться своими мыслями о браке и доходах в семье.

Что Бондарчук говорил о браке

Так, на интервью с Мариной Александровой он высказал мнение относительно того, что муж должен зарабатывать больше. А это значит, что Бондарчук едва ли позволил бы жене быть успешнее в материальном плане.

"Нормально, если жена зарабатывает больше, чем муж? В вашей семье были такие ситуации?" - спросил Федор Александрову в программе "Кино в деталях".

Актриса заверила, что у нее много подруг, которые зарабатывают значительные суммы, они успешные женщины, но вот с личной жизнью у них непросто. И причина в том, что они ищут себе пару, которая будет им соответствовать по статусу.

А вот своим мужем Марина вполне довольна. Он ее во всем поддерживает. Поэтому Александрова допускает возможность того, что мужчина примет успех любимой женщины как свой. И по договоренности им удастся сохранить отношения даже в том случае, если жена богаче и ее доход выше в разы.

Что Бондарчук говорил о доходах в семье

Федор с этим несогласен. Он уверен, что в конечном итоге супруги разругаются. Едва ли нормальный мужчина смирится с тем, что его жена кормилица в семье.

"По-моему, нет. Это утопическая идея. Рано или поздно рванет", - заявил Бондарчук.

А телезрители предположили, что и сам Федор не позволил бы экс-жене Паулине зарабатывать больше, чем он. Хотя едва ли доходы актрисы были столь значительными, что могли повлиять на их развод. Хотя супруги причину расставания так и не раскрыли.

