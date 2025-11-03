Паулина Андреева — на фоне развода с Федором Бондарчуком: "Учусь принимать то, что я не могу изменить"

Актриса Паулина Андреева дала понять, что в ее жизни наступил новый этап. Она рассказала, какие правила выработала для себя. И как учиться справляться с новыми обстоятельствами.

Признания Паулины Андреевой

Жена режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева выступила с признанием на фоне развода с ним. Паулина рассказала, как живет без опоры. Она дала понять, что извлекла уроки из событий, произошедших в ее жизни.

"Я учусь принимать то, что я не могу изменить, стараюсь иметь мужество менять то, что могу, и иметь мудрость отличать одно от другого", — поделилась Паулина Андреева.

Она признается, что задача эта — не легкая. Паулина постоянно учится и работает над собой. Актриса рассказала, что наконец-то нашла в себе силы взять на себя ответственность за свою жизнь.

"Ты больше не можешь тыкать пальцами в разные стороны, указывая на тех, кто портит тебе жизнь", — отметила Андреева.

Когда развелись Бондарчук и Андреева

Паулина Андреева объявила о разводе с Федором Бондарчуком в марте этого года. Она сделала это в личном блоге. Но через какое-то время Паулина удалила свою же публикацию.

От бывших соседей звездной пары стало известно, что Бондарчук и Андреева передумали разводиться. Якобы Федор Бондарчук продал квартиру в центре Москвы, поскольку место было слишком шумным и неудобным для пары с маленьким ребенком. Вместо нее режиссер приобрел новую жилплощадь и въехал туда вместе с женой и сыном.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе прожили порядка девяти лет. У пары есть четырехлетний сын Ваня. До Паулины Андреевой Бондарчук был женат на журналистке Светлане Бондарчук, в этом брае на свет появились двое детей.

По материалам 'Собака. ru'.