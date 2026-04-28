Собчак не поверила в примирение Соловьева и Бони: «Сдал назад»

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не верит в искренность примирения. По ее мнению, телеведущий изменил свою позицию лишь под давлением общественности и после того, как история получила широкий резонанс.

«Соловьев сдал назад, победила дружба. До следующего эфира, где он опять обольет помоями очередную женщину», — сказала Собчак.

Ранее, еще до начала дебатов, журналистка высказывала предположение, что битвы не получится.

«Думаю, будет много «вы красивая женщина» и «я не хотел вас обидеть», и попытка по существу обращения показать свое «знание тем» коров и Дагестана. На этом поле он и надеется переиграть. Поэтому почти уверена — вы зря ждете битвы, будет все мягко, хи-хи-ха», — писала она в своем Telegram-канале.

Конфликт разгорелся после того, как Виктория Боня записала 18-минутное видеообращение к президенту Владимиру Путину. В ролике она подняла темы наводнений, блокировок в интернете и другие социально значимые вопросы. Ролик набрал миллионы просмотров.

В ответ на это Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев Live» использовал в адрес Бони нецензурную лексику и оскорбительные выражения, назвав ее «эскортницей».

Ксения Собчак, несмотря на давний конфликт с Боней, подала заявление в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку словам телеведущего.