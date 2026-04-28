Соловьев опроверг слухи о сыне, живущем в Лондоне

Владимир Соловьев опроверг слухи о том, что его сын живет в Лондоне и работает в модельном агентстве. По Интернету ходили странные фотографии, на которых якобы был изображен сын телеведущего в компании какого-то парня. Будто бы они оба работали моделями.

Ранее эти слухи распространялись по соцсетям и попали в блог Виктории Бони.

Владимир Соловьев: «Все, что там говорится – это ложь»

О своем сыне Владимир заговорил во время совместного эфира с Боней в своей программе «Соловьев Live»

«Все, что там говорится, - это ложь. Мой сын не в Лондоне, ни в каком модельном агентстве не работает. При этом эту ложь запустил американец, живущий в Киеве, - заявил телеведущий. -Это был активный вброс. А люди, которые изображены на фото, - это два американца».

Напомним, Виктория подала коллективный иск на Владимира Соловьева после того, как он эфире канала «Россия» назвал ее нехорошим словом. Также в иске фигурировали имена Виталия Милонова и Артемия Лебедева.

Чуть позже Владимир пригласил Викторию в свой Интернет-эфир.

