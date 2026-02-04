Собчак и Гузееву могут заставить выплачивать долги обманутым с виллами на Бали

Три известные дамы Лариса Гузеева, Ксения Собчак и Лолита Милявская рискуют оказаться втянутыми в судебное разбирательство по делу о банкротстве балийского девелопера Сергея Домогацкого. Пострадавшие инвесторы намерены добиться от звезд субсидиарной ответственности — и, если суд встанет на их сторону, знаменитостям придется возмещать убытки обманутым покупателям.

Почему под удар попали знаменитости

Пострадавшие инвесторы считают, что звезды косвенно участвовали в схеме мошенничества. Их основной аргумент: Лариса Гузеева и Ксения Собчак публично отзывались о Домогацком и его проектах, фактически рекламируя их. При этом они не маркировали свои публикации как рекламу, что сейчас может сыграть против них.

Если доказать непричастность не удастся, суд может возложить на Гузееву и Собчак субсидиарную ответственность по долгам Домогацкого. Это означает, что им придется компенсировать часть убытков обманутых покупателей.

Лолита тоже в зоне риска

К разбирательству может быть привлечена и Лолита Милявская. Как выяснилось, певица также упоминала проекты Домогацкого в публичном пространстве, что дает пострадавшим основания требовать от нее возмещения ущерба.

Суть конфликта

Сергей Домогацкий, занимавшийся строительством недвижимости на Бали, сейчас проходит процедуру банкротства. Отправной точкой стал иск одного из клиентов: мужчина лишился и виллы стоимостью свыше 4 млн рублей, и уплаченных за нее денег. Суд обязал застройщика вернуть средства, но тот отказался выполнять решение. В результате арбитражный суд принял постановление о реструктуризации долгов.

На сегодняшний день в производстве находятся еще три аналогичных дела. Совокупный ущерб по ним оценивается в 500 млн рублей. А к ноябрю общее число заявлений против Домогацкого достигло 30, а суммарный ущерб превысил 150 млн рублей.

На днях стало известно, что Домогацкого обязали выплатить 49 млн рублей пострадавшим от его схем.

Ларису Гузееву даже подозревали в причастности к мошеннической схеме. Гузеева не стала молчать и ответила жестко. Она подчеркнула, что ее участие ограничивалось рекламой. О Гузеевой говорила Лера Кудрявцева во время шоу "Звезды сошлись". Выпуск был посвящен мошенническим схемам. Кудрявцева тогда пожалела Гузееву, назвав ее наивной и доверчивой.

Гузеева тогда моментально взвилась. Она сообщила в личном блоге, что тревожится о ментальном здоровье Леры. Гузеева напомнила, что и Кудрявцева тоже рекламировала объекты недвижимости Домогацкого.

По материалам телеграм-канала Mash

