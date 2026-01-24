Домогацкого обязали выплатить 49 млн после скандала с виллами на Бали: втянул Гузееву и Лолиту

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с блогера Сергея Домогацкого денежной суммы в размере 49 млн рублей. Данная сумма подлежит возврату одной из компаний, задействованных в реализации загородных домов.
Что натворил Сергей Домогацкий?
Несколько лет назад Сергей Домогацкий ворвался на рынок строительства коттеджей в популярном стиле фахверк. Его проекты отличались характерными чертами: двухэтажной планировкой, панорамным остеклением, вторым светом и просторными кухнями‑гостиными, выполненными "как за границей".
Успешному старту способствовала яркая рекламная кампания с привлечением звезд российского шоу‑бизнеса и известных блогеров. В настоящее время предприниматель проживает за рубежом, а в России его разыскивают в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Согласно определению, размещенному на официальном сайте Арбитражного суда Москвы, до 2023 года Домогацкий осуществлял прием платежей за строительство домов через ООО "УК "Экокомплект". Позднее для этих целей было учреждено ООО "Фахверк Домогацкого". При этом финансовые трудности начались значительно раньше: уже в 2021–2022 годах оборотный капитал ООО "УК "Экокомплект" демонстрировал отрицательную динамику. В частности, в 2021 году размер кредиторской задолженности компании достиг 340 млн рублей.
Материалы судебного разбирательства свидетельствуют о том, что компания оказалась в тяжелой финансовой ситуации, накопив долги перед клиентами. Покупатели внесли средства за строительство домов, но так и не получили обещанные коттеджи в стиле фахверк. При этом поступающие денежные средства перенаправлялись на иные счета, включая личный счет Домогацкого.
В результате арбитраж постановил: предприниматель обязан выплатить ООО "УК "Экокомплект" 49,1 млн рублей. Эти средства предназначены для погашения задолженности перед кредиторами компании.
Заявление на Домогацкого написали несколько десятков человек
Как сообщил kp.ru адвокат Александр Зорин, в настоящее время заявление на Сергея Домогацкого написали порядка семидесяти человек. Сам защитник представляет интересы пятнадцати человек, которые пострадали от действий Домогацкого. Зорин приветствует решение суда.
"Арбитражный суд детально проанализировав схему Сергея Домогацкого, выявил ее истинную суть как красивого "мыльного пузыря", — отметил Зорин.
По мнению адвоката, такое решение суда — это важный шаг к восстановлению прав кредиторов, "которых долго кормили иллюзиями вместо домов".
Причем тут Гузеева, Лолита и другие звезды?
Свои объекты Домогацкий раскручивал в Сети с помощью знаменитостей. Его виллы на Бали рекламировали на своих страницах Лариса Гузеева, Лолита, Ксения Собчак.
Но больше всех досталось Ларисе Гузеевой. Актрису даже подозревали в причастности к мошеннической схеме. Гузеева не стала молчать и ответила жестко. Она подчеркнула, что ее участие ограничивалось рекламой.
"Это была просто реклама! Миллион человек участвовал в рекламе у Домогацкого. Не одна я. Посмотрите, пожалуйста! Вам не стыдно? Ко мне могла бы быть какая-то предъява, если бы я была с ним в деле. Но я тоже эту недвижимость не получила!" — писала Гузеева.
О Гузеевой говорила Лера Кудрявцева во время шоу "Звезды сошлись". Выпуск был посвящен мошенническим схемам. Кудрявцева тогда пожалела Гузееву, назвав ее наивной и доверчивой.
Гузеева тогда моментально взвилась. Она сообщила в личном блоге, что тревожится о ментальном здоровье Леры. Гузеева напомнила, что и Кудрявцева тоже рекламировала объекты недвижимости Домогацкого.
