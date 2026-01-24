Домогацкого обязали выплатить 49 млн после скандала с виллами на Бали: втянул Гузееву и Лолиту

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с блогера Сергея Домогацкого денежной суммы в размере 49 млн рублей. Данная сумма подлежит возврату одной из компаний, задействованных в реализации загородных домов.

Что натворил Сергей Домогацкий?

Несколько лет назад Сергей Домогацкий ворвался на рынок строительства коттеджей в популярном стиле фахверк. Его проекты отличались характерными чертами: двухэтажной планировкой, панорамным остеклением, вторым светом и просторными кухнями‑гостиными, выполненными "как за границей".

Успешному старту способствовала яркая рекламная кампания с привлечением звезд российского шоу‑бизнеса и известных блогеров. В настоящее время предприниматель проживает за рубежом, а в России его разыскивают в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Согласно определению, размещенному на официальном сайте Арбитражного суда Москвы, до 2023 года Домогацкий осуществлял прием платежей за строительство домов через ООО "УК "Экокомплект". Позднее для этих целей было учреждено ООО "Фахверк Домогацкого". При этом финансовые трудности начались значительно раньше: уже в 2021–2022 годах оборотный капитал ООО "УК "Экокомплект" демонстрировал отрицательную динамику. В частности, в 2021 году размер кредиторской задолженности компании достиг 340 млн рублей.

Материалы судебного разбирательства свидетельствуют о том, что компания оказалась в тяжелой финансовой ситуации, накопив долги перед клиентами. Покупатели внесли средства за строительство домов, но так и не получили обещанные коттеджи в стиле фахверк. При этом поступающие денежные средства перенаправлялись на иные счета, включая личный счет Домогацкого.

В результате арбитраж постановил: предприниматель обязан выплатить ООО "УК "Экокомплект" 49,1 млн рублей. Эти средства предназначены для погашения задолженности перед кредиторами компании.