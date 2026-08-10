Собака Яниса нападала на сына Седоковой: «У него два шрама на лице»

По словам артистки, животное с самого начала проявляло агрессивный характер, и после расставания пара решила, что пес останется с Янисом, так как только он мог с ним справиться.

«Но он был очень агрессивный. Он был первым в помете и все время пытался доказать всем, что он лучший. У Гектора два шрама на лице. Собака словно считывала всю энергетику своего человека», — отметила певица.

Седокова утверждает, что незадолго до смерти Тиммы щенок остался в США, а затем был передан родителям Яниса. По словам артистки, у нее пытались узнать документы на животное для разведения, но она их не предоставила, поскольку, по ее мнению, все щенки, на которых сейчас зарабатывают деньги, не имеют документов.

«На второй день после того, как его привезли туда, мне написали из компании, у которой я покупала собаку, что им написали, что нужны документы. Для разведения. <...> Компания, конечно, им документы не дала. Все щенки, с которых они сейчас зарабатывают деньги, — без документов», — написала Седокова.

Певица добавила, что, несмотря на шрамы от собаки на лице младшего сына Гектора, она все еще любит Бу и надеется когда-нибудь вернуть его.

Она выразила надежду, что все участники этой истории придут к достойному поведению в память о человеке, по которому они скорбят.

«Я верю, что когда-то это безумие закончится и мы все будем вести себя достойно того, каким был человек, по которому мы грустим. И да. Господом дано нам сочувствие и понимание. Не логика. А милосердие», — подытожила Седокова.

Янис Тимма — латвийский баскетболист, бывший муж Анны Седоковой. Они поженились в 2020 году, а в 2023 году развелись. 17 декабря 2024 года Тимма покончил с собой в Москве.

После его смерти вокруг Седоковой разразился скандал: ее обвиняли в доведении экс-супруга до самоубийства, а также в том, что она не приехала на похороны.

Сама певица отвергала эти обвинения и рассказывала, что после развода они сохраняли теплые отношения и даже рассматривали возможность воссоединения. Она также сообщала, что Тимма скрывал от нее проблемы с наркотиками, и именно это стало причиной их расставания.

Отец баскетболиста, Райтис Тимма, в интервью латвийским СМИ заявил, что Анна не давала их сыну спокойно жить и «морально издевалась» над ним, однако сама певица назвала эти обвинения неправдой.