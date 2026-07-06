Родные Яниса Тиммы подадут на Анну Седокову в суд за клевету

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова назвала обвинения Седоковой ложью от первого до последнего слова. По ее словам, сейчас все силы сосредоточены на имущественном споре, но после него последует иск о защите чести и достоинства.

«Это ложь от первого и до последнего слова! Мы должны сосредоточить все силы на судебном процессе по имуществу, а вот после него мы непременно будем обращаться с иском о защите чести! Главное — не обескровить финансово!» — заявила адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Седокова рассказала, что Тимма избивал ее, однажды в День всех влюбленных до синяков по всему лицу. Певица также утверждала, что спортсмен бросался на нее с ножом. Родственники погибшего эти обвинения категорически отвергают.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в 2020 году, развелись в декабре 2024-го. Спустя неделю после развода 32-летний баскетболист покончил с собой в московском хостеле. После его смерти выяснилось, что все имущество было переписано на певицу, а сын спортсмена от первого брака остался без наследства.

Сейчас между семьей Тиммы и Седоковой идет судебный спор о разделе имущества. Родственники утверждают, что баскетболист вложил деньги в пять квартир в Москве, которые были оформлены на певицу.

По их мнению, брачный договор, заключенный в США, не имеет юридической силы, а сама Седокова выводит активы, чтобы избежать раздела. Следующее заседание по имущественному спору назначено на 13 июля.