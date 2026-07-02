Седокова заявила, что Тимма оставил 8-летнему сыну квартиру и машину BMW

Певица заявила, что у 8-летнего сына баскетболиста Кристианса от первого брака есть собственная квартира, а все остальное имущество она заработала сама.

Вопрос о наследстве стал одним из самых острых после того, как Седокова поделилась подробностями их с Тиммой отношений.

Пользователи указали певице на то, что после гибели спортсмена его старший сын остался без наследства, в то время как сам Янис при жизни приобрел пять квартир в Москве.

«У сына имеется шикарная квартира, которую он оставил при разводе. У сына имеется машина BMW. У сына имеется новый папа много лет, которого он называет папой. А с Янисом ему запрещали общаться. Я тут при чем?»

Артистка также пояснила, что недвижимость, оформленная на нее, не имеет отношения к покойному спортсмену. По ее словам, ипотека оформлена на нее, и выплаты по ней производились с ее личного счета.

«Это мое личное имущество. Никогда ни одной секундой оно не было совместным. Ипотека оформлена на меня. Каждая выплата с моего счета. Каждую копейку заработала я… Скажите, какое отношение бывшая жена и родственники имеют к ипотеке, которую я лично по документам выплачивала годы?» — ответила Седокова.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024 года. У него остался сын — 8-летний Кристианс от первого брака, который живет с матерью в Латвии. После смерти баскетболиста между его семьей и Седоковой развернулся имущественный спор, который до сих пор не урегулирован.