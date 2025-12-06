Слуцкая — о дочери-фигуристке: "Ей говорили: "Вот таких, как ты, мы вышвыриваем отсюда…"

Прославленная фигуристка, двукратная призерка Олимпийских игр, Ирина Слуцкая рассказала, с чем пришлось столкнуться ее старшей дочери Варваре. Девочка, как и мама, занимается фигурным катанием. Но не все тренеры были рады видеть дочку Слуцкой на катке.

Что во мне не так?

Ирина Слуцкая призналась, что ее дочку Варвару тренеры буквально травили. Девочке приходилось выслушивать о себе не очень приятные вещи. Слуцкая считает, что проблемы могли возникнуть именно из-за ее фамилии.

"Когда ей говорили: 'Вот таких, как ты, мы вышвыриваем отсюда…' — искренне не понимала: почему именно как она?" — поделилась Ирина Слуцкая в беседе с MK.RU.

Ирина Слуцкая добавила, что Варвара при этом испытывала сильный стресс. Ведь такие слова и переходы на личности позволяли себе взрослые люди, тренеры. И тогда фигуристка приняла решение перевести дочь в другое место.

Где сейчас тренируется дочка Слуцкой?

Ирина Слуцкая призналась, что найти хороших тренеров оказалось довольно сложной задачей. Сейчас Варя тренируется в штабе Кати Рублевой и Вани Шефера. К ним Слуцкая отпускает дочь со спокойным сердцем.