Слуцкая — о дочери-фигуристке: "Ей говорили: "Вот таких, как ты, мы вышвыриваем отсюда…"
Ирина Слуцкая. Фото: Роман Наумов / Global Look Press
Ирина Слуцкая рассказала, как тренеры хотели вышвырнуть с катка ее дочь-фигуристку
Прославленная фигуристка, двукратная призерка Олимпийских игр, Ирина Слуцкая рассказала, с чем пришлось столкнуться ее старшей дочери Варваре. Девочка, как и мама, занимается фигурным катанием. Но не все тренеры были рады видеть дочку Слуцкой на катке.
Что во мне не так?
Ирина Слуцкая призналась, что ее дочку Варвару тренеры буквально травили. Девочке приходилось выслушивать о себе не очень приятные вещи. Слуцкая считает, что проблемы могли возникнуть именно из-за ее фамилии.
"Когда ей говорили: 'Вот таких, как ты, мы вышвыриваем отсюда…' — искренне не понимала: почему именно как она?" — поделилась Ирина Слуцкая в беседе с MK.RU.
Ирина Слуцкая добавила, что Варвара при этом испытывала сильный стресс. Ведь такие слова и переходы на личности позволяли себе взрослые люди, тренеры. И тогда фигуристка приняла решение перевести дочь в другое место.
Где сейчас тренируется дочка Слуцкой?
Ирина Слуцкая призналась, что найти хороших тренеров оказалось довольно сложной задачей. Сейчас Варя тренируется в штабе Кати Рублевой и Вани Шефера. К ним Слуцкая отпускает дочь со спокойным сердцем.
"Дочка — очень трепетная девчонка, и, когда ее начинают ругать, она может просто стать в ступор и вообще отключиться от процесса", — объяснила Слуцкая.
Ирина Слуцкая с дочкой Варей. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Старшей дочери Ирины Слуцкой Варваре уже пятнадцать лет. Она продолжает заниматься спортом и часто ездит на соревнования по фигурному катанию. Ранее Слуцкая рассказывала, что Варя решила встать на коньки, когда обнаружила в гардеробной платье, в котором ее мама выступала на Олимпиаде. По словам чемпионки, Варя прекрасно чувствует себя на льду, она совсем не боится публики.
У Слуцкой есть еще младшая дочь, Кира. Ей сейчас шесть лет. Девочка появилась на свет во втором браке Ирины.
Кира, по словам звездной мамы, растет очень активной. Она посещает театральную студию и занимается фигурным катанием. Слуцкая хочет, чтобы Кира начала изучать иностранные языки.
Помимо дочерей, у Ирины Слуцкой есть сын Артем. Двое старших детей появились на свет в первом браке Ирины Слуцкой.
