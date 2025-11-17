Дочь Слуцкой получила травмы из-за недосмотра няни: "Сидела в телефоне, что-то ела, а дети прыгали на батуте"

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как ее дочь пострадала из-за няни. Женщина халатно относилась к своим обязанностям. Слуцкая уволила помощницу и не стала платить ей зарплату.

Что случилось с дочкой Ирины Слуцкой

Год назад шестилетняя дочка Ирины Слуцкой, Кира, сломала руку. Девочка прыгала на батуте и в результате получила травму. О проблеме у младшей дочери Слуцкая узнала от своей мамы.

Та позвонила Ирине и сообщила, что у Киры очень болит рука. Слуцкая немедленно повезла малышку в травмпункт. Оказалось, что у Киры перелом плечевой кости со смещениями и осколками.

"Операция и спицы. Я говорю: 'А где была наша помощница?' А мы потом начали по камерами смотреть, она спокойно сидела в телефоне, что-то ела, а дети прыгали на батуте", — рассказала Ирина Слуцкая на шоу НТВ 'Звезды сошлись'.

Слуцкая была вне себя от гнева. Она тут же написала няне, что та может быть свободна. Слушать, что та скажет, спорстменка не стала.

"Я первый раз в жизни даже не оплатила зарплату, этому нет оправдания", — сказала Слуцкая.

Сколько детей у Ирины Слуцкой?

У фигуристки Ирины Слуцкой трое детей — две дочери и сын. Старших детей она родила в первом браке с Сергеем Михеевым. С ним она рассталась после семнадцати лет семейной жизни.

Вторым мужем Слуцкой стал бизнесмен Алексей Говырин. Пара поженилась в 2018 году. А в 2019-м появилась на свет дочка Слуцкой и Говырина Кира.

Старшая дочь Ирины Слуцкой Варя, как и звездная мама, занимается фигурным катанием. По признанию Ирины, Варя с раннего детства обожает танцевать на льду и совсем не боится публики.

А вы как считаете, Ирина Слуцкая правильно поступила с няней? Ответьте в комментариях.