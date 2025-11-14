Ирина Слуцкая — о дочери-фигуристке: "Она совсем не боится публику"

Средняя дочь прославленной фигуристки Ирины Слуцкой пошла по стопам своей звездной мамы. История началась с забавного случая, когда маленькая девочка обнаружила в домашней гардеробной олимпийское платье мамы, в котором та выступала на льду в 2006 году. Варвара захотела быть фигуристкой.

Первые шаги дочери Слуцкой на льду

Детское увлечение быстро переросло в серьезное занятие. В четыре года родители отдали дочь в секцию фигурного катания. Первые шаги Варвары на льду начались с одиночного катания. Однако вскоре семья сменила тренера, и судьба привела их к специалисту по танцам на льду. Именно тогда проявилась истинная страсть девочки к танцевальному направлению.

Поворотный момент наступил, когда Варвара самостоятельно обратилась к тренеру с просьбой научить ее танцевать на льду. По словам Слуцкой, дочь провела целый час, просто катясь по кругу обычным шагом, но с огромным энтузиазмом.

Слуцкая считает, что Варя словно рождена для танцев на льду. Самой фигуристке на катке хотелось прыгать. Варя же совсем другая.

"Она всю жизнь была такая танцевальная, очень раскрепощенная девчонка, и она совсем не боится публику", — рассказала Ирина Слуцкая о дочери в беседе с MK.RU .

Личная жизнь Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая развелась с первым мужем, Сергеем Михеевым, после семнадцати лет семейной жизни. Она признавалась, что не видела смысла сохранять отношения и назвала их 'медленной гибелью'. Пара прошла через многие испытания, но все же решила расстаться. В этом браке Слуцкая родила сына и дочку. Артем появился на свет в 2007 году, а Варя — в 2010-м.

В 2018 году Слуцкая вновь вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Алексей Говырин. Они были знакомы несколько лет, сотрудничали в разных проектах. А потом почувствовали взаимную симпатию друг к другу. В 2019 году Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой. Она родила дочку Киру.

А вам нравится Ирина Слуцкая? Ответьте в комментариях.