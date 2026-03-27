Сложился дуэт: Михалкова поделилась эмоциями о работе с Ефремовым

Актриса Анна Михалкова высказалась о совместной работе с Михаилом Ефремовым. Вместе с ним она сыграла в спектакле "Без свидетелей". Премьера постановки состоялась на днях в Москве.

Что сказала Михалкова о Ефремове

Анна Михалкова в позитивном ключе отозвалась о Михаиле Ефремове. Она рассказала, что он очень комфортный партнер по сцене. И мог бы сработаться с любым человеком.

"Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал", — поделилась Анна Михалкова.

Как прошла премьера спектакля

Премьера спектакля "Без свидетелей" с участием Анны Михалковой и Михаила Ефремова состоялась 25 марта. Прошла она без аншлага. Зрители в принципе не очень активно раскупают билеты на постановку.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org назвал причину отсутствия интереса публики к спектаклю. Он назвал Михаила Ефремова "актером средней руки" и человеком с сомнительными морально-нравственными качествами. По словам Соседова, люди всегда голосуют рублем. И на этот раз они демонстрируют, что не очень-то хотят видеть Ефремова на сцене.

По материалам News.ru

А вы с чьим мнением согласны — Анны Михалковой или Сергея Соседова? Ответьте в комментариях.