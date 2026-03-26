"Пусть Михалков им и восхищается": Соседов назвал Ефремова актером "средней руки"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org озвучил свое отношение к актеру Михаилу Ефремову. Он заявил, что не видит в этом артисте особенного дарования. Ефремова Соседов считает средним актером.

Мнение Соседова о Ефремове

В Москве накануне состоялась премьера спектакля "Без свидетелей" с участием Михаила Ефремова и Анны Михалковой. Вопреки ожиданиям, она прошла без аншлага. Не полностью раскуплены билеты и на спектакли, которые пройдут в последующие дни. Сергей Соседов считает, что причин этому несколько.

Сам он не считает Ефремова великим артистом. И не понимает раздутого ажиотажа вокруг его имени. Есть у музыкального критика вопросы и к моральному облику актера.

"У меня никогда не было интереса к этому актеру. Это актер средней руки, которого просто раздувают как великого. А он, ну может быть, чуть выше среднего. Четыре с минусом ему оценка по пятибалльной системе", — высказался Сергей Соседов.

Любимый актер Михалкова?

Досталось от Сергея Соседова и режиссеру Никите Михалкову. Именно он протянул руку Михаилу Ефремову, когда тот вышел на свободу из колонии, и мог оказаться не у дел. Михалков оказал доверие оступившемуся артисту и доверил ему главную роль в своем спектакле.

"Для Никиты Михалкова Ефремов — великий актер. Но у каждого свои приоритеты. Никита за него ратует, ставит для него спектакли. Ну пусть ставит, ради бога. И пусть Михалков им и восхищается. А зрители голосуют рублем. Я общаюсь с большим количеством людей и не слышал больших восторгов о творчестве Михаила Ефремова. Но вот в творческой среде его — прямо "ах". А что — "ах"? Он просто хороший актер, но даже не отличный, не выдающийся. А уж его моральный облик мы видели. И почему так быстро его выпустили из тюрьмы? Это тоже большой вопрос. Кто за него хлопотал? Нам об этом не говорят", — заключил Сергей Соседов.

А вы согласны с мнением Сергея Соседова? Ответьте в комментариях.