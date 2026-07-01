Судьба Александра Высоковского после «Бригады»: стал летчиком, воспитывал трех детей, сыграл Гитлера

В Подмосковье нашли актера сериала «Бригада» Александра Высоковского, накануне пропавшего без вести. Его супруга рассказала журналистам, что Александр пошел с сыном на рыбалку на дикий пляж в районе Пущино, но немного ушел вперед, после чего пропал.

Жена артиста Лилия вместе с сыном попросили о помощи местных жителей, привлекли спасателей МЧС. Эхолоты всю ночь исследовали акваторию места, где исчез артист.

И вот пару часов назад выяснилось, что актер утонул в Оке.

Увы, многие зрители запомнили Александра Высоковского по роли Макса из сериала «Бригада», который сначала во всем поддерживает Сашу Белого, а потом неожиданно предает его.

К тому же при монтаже сериала были вырезаны мотивы его странного поступка.

А ведь судьба и талант Александра Высоковского были гораздо шире этого экранного образа предателя…

Судьба Александра Высоковского до «Бригады»

Будущий актер появился на свет 24 августа 1963 года в одном из поселков Казахской ССР. Его семья жила недалеко от космодрома, где трудился отец Александра. Мать работала экономистом и в основном занималась воспитанием сына.

Со временем семья переехала в столицу, где Александр получил школьное образование. Парень решил пойти по стопам отца-военного: поступил в авиационный техникум, некоторое время работал конструктором, а в 1983 году был призван на службу в Военно-морской флот, где провел три года.

После возвращения со службы молодой человек внезапно понял, что его истинное призвание — сцена, и начал строить актерскую карьеру. В начале 90-х Высоковский окончил Щепкинское училище.

Еще будучи студентом, он уже участвовал в различных театральных постановках.

Удача явно благоволила привлекательному и целеустремленному юноше. Он получил место во МХАТе и в Театре имени Станиславского. К тому же его позвали сниматься в кино.

Первая роль Высоковского состоялась в 1988 году в фильме «Белые вороны», который рассказывал о солдате, вернувшемся из Афганистана. Затем последовали картины «В тумане» и «Непредвиденные визиты». А впереди актера ждала роль, которая станет его визитной карточкой. К сожалению…

Съемка в «Бригаде»

В культовом сериале «Бригада» Высоковский снова сыграл военнослужащего, вернувшегося с войны — на этот раз с Чеченской. По сюжету многосерийной картины его персонаж, Максим Карельский, стал охранником Саши Белого, и не раз рисковал собой, защищая Белого и его жену.

Однако в финале Макс (так к нему обращался персонаж Сергея Безрукова) убивает его друзей: Космоса (Дмитрий Дюжев), Фила (Владимир Вдовиченков) и его жену, а также Пчелу (Павел Майков).

Многие зрители не поняли столь резкой перемены в поведении Макса, потому что сцены, объясняющие его мотивы, вырезали при монтаже. Впоследствии часть этих эпизодов показали во время повторного показа сериала.

Кроме того, они вошли в коллекционное DVD-издание «Бригады». Благодаря этим сценам зрители узнали, что Макс был связан с главным врагом Саши Белого — Владимиром Кавериным (его сыграл Андрей Панин).

После показа сериала на телеэкранах исполнители главных ролей проснулись знаменитыми, чего не скажешь об Александре Высоковском. «Предателей» не запоминают…

Но все-таки и в его жизни было немало интересных событий.