Судьба Александра Высоковского после «Бригады»: стал летчиком, воспитывал трех детей, сыграл Гитлера

В Подмосковье нашли актера сериала «Бригада» Александра Высоковского, накануне пропавшего без вести. Его супруга рассказала журналистам, что Александр пошел с сыном на рыбалку на дикий пляж в районе Пущино, но немного ушел вперед, после чего пропал.
Жена артиста Лилия вместе с сыном попросили о помощи местных жителей, привлекли спасателей МЧС. Эхолоты всю ночь исследовали акваторию места, где исчез артист.
И вот пару часов назад выяснилось, что актер утонул в Оке.
Увы, многие зрители запомнили Александра Высоковского по роли Макса из сериала «Бригада», который сначала во всем поддерживает Сашу Белого, а потом неожиданно предает его.
К тому же при монтаже сериала были вырезаны мотивы его странного поступка.
А ведь судьба и талант Александра Высоковского были гораздо шире этого экранного образа предателя…
Судьба Александра Высоковского до «Бригады»
Будущий актер появился на свет 24 августа 1963 года в одном из поселков Казахской ССР. Его семья жила недалеко от космодрома, где трудился отец Александра. Мать работала экономистом и в основном занималась воспитанием сына.
Со временем семья переехала в столицу, где Александр получил школьное образование. Парень решил пойти по стопам отца-военного: поступил в авиационный техникум, некоторое время работал конструктором, а в 1983 году был призван на службу в Военно-морской флот, где провел три года.
После возвращения со службы молодой человек внезапно понял, что его истинное призвание — сцена, и начал строить актерскую карьеру. В начале 90-х Высоковский окончил Щепкинское училище.
Еще будучи студентом, он уже участвовал в различных театральных постановках.
Удача явно благоволила привлекательному и целеустремленному юноше. Он получил место во МХАТе и в Театре имени Станиславского. К тому же его позвали сниматься в кино.
Первая роль Высоковского состоялась в 1988 году в фильме «Белые вороны», который рассказывал о солдате, вернувшемся из Афганистана. Затем последовали картины «В тумане» и «Непредвиденные визиты». А впереди актера ждала роль, которая станет его визитной карточкой. К сожалению…
Съемка в «Бригаде»
В культовом сериале «Бригада» Высоковский снова сыграл военнослужащего, вернувшегося с войны — на этот раз с Чеченской. По сюжету многосерийной картины его персонаж, Максим Карельский, стал охранником Саши Белого, и не раз рисковал собой, защищая Белого и его жену.
Однако в финале Макс (так к нему обращался персонаж Сергея Безрукова) убивает его друзей: Космоса (Дмитрий Дюжев), Фила (Владимир Вдовиченков) и его жену, а также Пчелу (Павел Майков).
Многие зрители не поняли столь резкой перемены в поведении Макса, потому что сцены, объясняющие его мотивы, вырезали при монтаже. Впоследствии часть этих эпизодов показали во время повторного показа сериала.
Кроме того, они вошли в коллекционное DVD-издание «Бригады». Благодаря этим сценам зрители узнали, что Макс был связан с главным врагом Саши Белого — Владимиром Кавериным (его сыграл Андрей Панин).
После показа сериала на телеэкранах исполнители главных ролей проснулись знаменитыми, чего не скажешь об Александре Высоковском. «Предателей» не запоминают…
Но все-таки и в его жизни было немало интересных событий.
Александр Высоковский. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Судьба Александра Высоковского после «Бригады»
Некоторые источники сообщают, что в начале 2000-х годов Высоковский смог осуществить свою давнюю мечту и стал пилотом гражданской авиации, однако на его официальном сайте эта информация отсутствует. Известно, что он был женат второй раз, воспитывал дочь Дарью и двух сыновей.
В 2005 году Александр решил попробовать себя в роли режиссера и начал работу над военной драмой о летчиках Второй мировой войны «Сердце врага», которая вышла лишь в 2014 году. В 2010 году он создал сериал «Без права на ошибку», действие которого также разворачивалось во времена Второй мировой войны.
Несмотря на свои режиссерские и сценарные достижения, Высоковский не оставлял актерскую карьеру. Также на его счету роль стража порядка в другом нашумевшем фильме – «Бумер».
Александр Высоковский. Фото: соцсети
В 2007 году он сыграл милиционера в фильме «Путевой обходчик», а в 2014 году появился в сериале «Екатерина».
В 2020 году зрители смогли увидеть его в короткометражном фильме «Долг».
По злой усмешке судьбы, одной из последних ролей в фильмографии Александра Высоковского был Адольф Гитлер в сериалах «Укрощение «Пантеры» и «Берлинская жара».
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