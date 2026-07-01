Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского, пропавшего на рыбалке

Александр Высоковский в сериале «Бригада». Фото: кадр сериала «Бригада», 2002 год

Актер из сериала «Бригада» Александр Высоковский пропал 30 июня во время рыбалки вблизи своего дома в подмосковном Пущине.

Страшная точка поставлена в истории с исчезновением звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского: тело артиста обнаружили в реке Оке. По данным издания SHOT, находку сделали водолазы, которые вели напряженные поиски в акватории реки.

Накануне 62‑летний актер отправился на рыбалку в Подмосковье — он пришел к Оке вместе с 17‑летним сыном. Все шло спокойно, пока в какой‑то момент их пути не разошлись: Александр двинулся дальше по Пущинской косе и не вернулся. Подросток сначала пытался отыскать отца — звал его, обыскивал ближайшие участки берега, но, не добившись результата, был вынужден пойти домой.

Как сообщает MK.RU, сначала близкие Высоковского пытались найти его самостоятельно. Родные тщательно обследовали всю территорию косы, но не обнаружили ни малейших следов исчезнувшего мужчины. В воздухе повисло тягостное предположение: вероятно, Александра Высоковского утянуло потоком воды. Пущинская коса известна своей коварностью: тут легко оказаться в воде из‑за внезапного перепада глубин, к тому же здесь бурное течение и нередко образуются водовороты.

Водолазы до самого заката методично исследовали речное дно, а с рассветом 1 июля поисковые работы стартовали вновь. А близкие Александра Высоковского поняли, что им нужно готовиться к самому худшему.

Александр Высоковский навсегда остался в памяти зрителей благодаря ярким ролям в культовых проектах. Особенно запомнился его Макс‑предатель в «Бригаде», а также образ полицейского в «Бумере». В его творческой копилке — и другие заметные работы: сериалы «Марш Турецкого», «Ундина», Next.

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