Водолазы обнаружили тело актера Александра Высоковского, пропавшего на рыбалке

Страшная точка поставлена в истории с исчезновением звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского: тело артиста обнаружили в реке Оке. По данным издания SHOT, находку сделали водолазы, которые вели напряженные поиски в акватории реки.

Накануне 62‑летний актер отправился на рыбалку в Подмосковье — он пришел к Оке вместе с 17‑летним сыном. Все шло спокойно, пока в какой‑то момент их пути не разошлись: Александр двинулся дальше по Пущинской косе и не вернулся. Подросток сначала пытался отыскать отца — звал его, обыскивал ближайшие участки берега, но, не добившись результата, был вынужден пойти домой.

Как сообщает MK.RU , сначала близкие Высоковского пытались найти его самостоятельно. Родные тщательно обследовали всю территорию косы, но не обнаружили ни малейших следов исчезнувшего мужчины. В воздухе повисло тягостное предположение: вероятно, Александра Высоковского утянуло потоком воды. Пущинская коса известна своей коварностью: тут легко оказаться в воде из‑за внезапного перепада глубин, к тому же здесь бурное течение и нередко образуются водовороты.

Водолазы до самого заката методично исследовали речное дно, а с рассветом 1 июля поисковые работы стартовали вновь. А близкие Александра Высоковского поняли, что им нужно готовиться к самому худшему.

Александр Высоковский навсегда остался в памяти зрителей благодаря ярким ролям в культовых проектах. Особенно запомнился его Макс‑предатель в «Бригаде», а также образ полицейского в «Бумере». В его творческой копилке — и другие заметные работы: сериалы «Марш Турецкого», «Ундина», Next.