Слава в слезах призналась, почему употребляет алкоголь: "Уже 45 лет, а я все мечтаю"

Неожиданные откровения певицы Славы заставили поклонников по‑новому взглянуть на ее блестящую жизнь. В личном блоге звезда объяснила, что вечеринки и выпивка для нее — это попытка заглушить чувство одиночества и отсутствие надежных отношений. Певица Слава (Анастасия Сланевская) сделала эмоциональное признание и рассказала о своей главной мечте.

Мечта о мужчине и горячей ванне

Певица Слава подробно описала идеальные, с ее точки зрения, отношения. В них важны не только романтика, но и повседневная поддержка. Слава мечтает о партнере, который возьмет на себя бытовые заботы и будет дарить нежность. Певица сформулировала свое желание очень образно. Она не скрыла, что ей нужна не показная страсть, а простая домашняя забота.

"Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: "Любимая и единственная моя Настюша… Завтра ты будешь самым счастливым человеком", — поделилась Слава, едва сдерживая слезы.

Слава призналась, что несмотря на возраст и опыт, по‑прежнему живет мечтами о встрече с идеальным мужчиной.

"Мне уже 45 лет, а я все мечтаю!" — заявила Слава и расплакалась.

Скандальный разрыв с Данилицким

В мае 2025 года Слава рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким, который был старше звезды почти на тридцать лет. С Данилицким Слава была вместе с 2002 года. У пары есть дочь Антонина. Причиной разрыва с Данилицким Слава называла его многочисленные измены и отсутствие поддержки.

При этом Слава признавалась, что тоже изменяла Данилицкому. Так она мстила ему за неверность.

Скандал с Долиной

Певица Слава умудрилась угодить в скандал с квартирой Ларисы Долиной. Звезда не могла продать две свои квартиры, так как на фоне истории с Долиной люди перестали доверять знаменитостям. Граждане опасались, что те пойдут вслед за Долиной в суд, и сделки купли-продажи будут аннулированы.

Слава тогда резко высказывалась о Ларисе Долиной, признаваясь в ненависти к певице. Позже, когда Верховный суд все же постановил, что Долина должна передать квартиру покупательнице, Слава заявляла, что это было сделано с ее подачи. Ведь именно она подняла шум. Слава признавалась, что у нее "мурашки по коже" от того, какого результата удалось добиться всем миром. Благодаря неравнодушным людям, справедливость восторжествовала.

А вы как думаете, Слава еще может встретить достойного мужчину? Ответьте в комментариях.