Слава призналась, что мстила Данилицкому за измены: "Потому что я здоровая красивая женщина"

Певица Слава сделала откровенное признание. Она рассказала, что давала симметричный ответ на измены своего бывшего гражданского мужа Анатолий Данилицкого. Певица поведала не только о похождениях экс-избранника, но и о своих.
Какое признание сделала певица Слава
Певица Слава явно мечтает о славе не только в сфере творчества. Звезда хочет, чтобы поклонники были осведомлены о деталях ее личной жизни. Во время презентации своего нового клипа 'В сердце бьет молния' Слава призналась, что давала достойный ответ на похождения Анатолия Данилицкого.
"У него всегда кто-то был. И скажу вам честно, что у меня со злости было тоже. Потому что я здоровая красивая женщина", — заявила певица Слава.
Она объяснила свои измены частыми ссорами с Анатолием. А наличие связей на стороне позволяло Славе чувствовать себя отмщенной за обиды.
Как Славе изменял Данилицкий
Певица Слава в очередной раз поведала о большом количестве любовниц Данилицкого. Ей уже начало казаться, что эти дамы живут в каждом городе, куда она приезжает на гастроли. Слава не исключает, что любовницы Данилицкого вполне могут прийти на ее концерты.
"Его любовницы, мне кажется, находятся в каждом городе, куда мы сейчас поедем. Мне кажется, я для них буду выступать. Я счастлива за его либидо — 73 года, я считаю, молодец", — похвалила Слава экс-возлюбленного.
В гражданском браке с Данилицким Слава прожила почти двадцать лет. У пары есть дочь Антонина, которой скоро исполнится четырнадцать лет.
Певица Слава и Анатолий Данилицкий. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Как Слава хотела разоблачить Данилицкого, но ей это не удалось
Певица Слава выступила с сенсационными признаниями о количестве любовниц Анатолия Данилицкого во время интервью программе 'Судьба человека'. Анонсируя свои заявления, Слава подчеркивала, что больше не будет выгораживать Анатолия.
Но программу в эфире не показали и не покажут. Слава была в ярости от решения авторов передачи. Она пригрозила судом телеканалу 'Россия'.
А вы как считаете, зачем певица Слава выносит сор из избы и рассказывает такие подробности о себе? Ответьте в комментариях.
