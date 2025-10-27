Слава призналась, что мстила Данилицкому за измены: "Потому что я здоровая красивая женщина"

Певица Слава сделала откровенное признание. Она рассказала, что давала симметричный ответ на измены своего бывшего гражданского мужа Анатолий Данилицкого. Певица поведала не только о похождениях экс-избранника, но и о своих.

Какое признание сделала певица Слава

Певица Слава явно мечтает о славе не только в сфере творчества. Звезда хочет, чтобы поклонники были осведомлены о деталях ее личной жизни. Во время презентации своего нового клипа 'В сердце бьет молния' Слава призналась, что давала достойный ответ на похождения Анатолия Данилицкого.

"У него всегда кто-то был. И скажу вам честно, что у меня со злости было тоже. Потому что я здоровая красивая женщина", — заявила певица Слава.

Она объяснила свои измены частыми ссорами с Анатолием. А наличие связей на стороне позволяло Славе чувствовать себя отмщенной за обиды.

Как Славе изменял Данилицкий

Певица Слава в очередной раз поведала о большом количестве любовниц Данилицкого. Ей уже начало казаться, что эти дамы живут в каждом городе, куда она приезжает на гастроли. Слава не исключает, что любовницы Данилицкого вполне могут прийти на ее концерты.

"Его любовницы, мне кажется, находятся в каждом городе, куда мы сейчас поедем. Мне кажется, я для них буду выступать. Я счастлива за его либидо — 73 года, я считаю, молодец", — похвалила Слава экс-возлюбленного.

В гражданском браке с Данилицким Слава прожила почти двадцать лет. У пары есть дочь Антонина, которой скоро исполнится четырнадцать лет.