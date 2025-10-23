Певица Слава публично обвинила в изменах экс-избранника: "Я больше не буду выгораживать, врать и молчать"

Певица Слава настроена решительно. Звезда больше не намерена скрывать, что происходило во время ее совместной жизни с бизнесменом Анатолием Данилицким. В ближайшее воскресенье на телеканале 'Россия 1' выйдет программа 'Судьба человека' с участием Славы. О чем певица поведает миру?
Певица Слава расскажет об изменах Данилицкого
Певица Слава в личном блоге разместила видеосообщение. В нем она предупредила Анатолия Данилицкого, что рассказала как на духу о его любовных похождениях во время их совместной жизни. Певица Слава призвала всех смотреть программу с ее участием.
"Толя, держись, я расскажу о тебе очень много! Всем девчонкам, любовницам Толи передаю привет! Включайте телевизор 26-го числа, я обо всех вас там рассказала. А вас очень много, вы, наверное, еще в разных краях живете. Включайте, будет интересно. Привет, девочки! Я больше не буду выгораживать, врать и молчать. Я от всего освобожусь. Я буду счастливой и очищенной от этого", — сказала певица Слава.
Анатолий Данилицкий и певица Слава. Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press
Cлава призналась, что много лет страдала из-за постоянных измен любимого человека. Но после откровений на всю страну ей стало легче. Она осознала, что больше не хочет так жить.
"Долгие годы лились мои горькие слезы. Больше слез не будет. Я надеюсь, что последние слезы от горечи и несправедливости были в передаче. А теперь я буду веселиться!" — пообещала певица Слава.
Сколько лет были вместе певица Слава и Данилицкий
Певица Слава и Анатолий Данилицкий были вместе около двадцати лет. Пара жила гражданским браком и не узаконила свои отношения. У Славы и Данилицкого есть дочь Антонина, ей четырнадцать лет.
Слава некоторое время признавалась, что рассталась с Данилицким. И даже намекала на его измены. Но долго не решалась раскрывать подробности.
В конце сентября Слава объявила, что готова прийти на ТВ и рассказать горькую правду о своей личной жизни. Но тогда певица приболела и не смогла прийти на интервью.
Кому из любовниц Данилицкий купил квартиру
Возможно в эфире 'Судьбы человека' Слава прокомментирует не так давно вскрывшуюся информацию о покупке Данилицким квартир своей любовнице. Это стало известно во время шоу Андрея Малахова на телеканале 'Россия'. Что об этом скажет Слава?
А вы как считаете, надо ли прощать измены? Ответьте в комментариях.
Читайте также: