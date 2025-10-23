Певица Слава публично обвинила в изменах экс-избранника: "Я больше не буду выгораживать, врать и молчать"

Cлава призналась, что много лет страдала из-за постоянных измен любимого человека. Но после откровений на всю страну ей стало легче. Она осознала, что больше не хочет так жить.

"Долгие годы лились мои горькие слезы. Больше слез не будет. Я надеюсь, что последние слезы от горечи и несправедливости были в передаче. А теперь я буду веселиться!" — пообещала певица Слава.

Сколько лет были вместе певица Слава и Данилицкий

Певица Слава и Анатолий Данилицкий были вместе около двадцати лет. Пара жила гражданским браком и не узаконила свои отношения. У Славы и Данилицкого есть дочь Антонина, ей четырнадцать лет.

Слава некоторое время признавалась, что рассталась с Данилицким. И даже намекала на его измены. Но долго не решалась раскрывать подробности.

В конце сентября Слава объявила, что готова прийти на ТВ и рассказать горькую правду о своей личной жизни. Но тогда певица приболела и не смогла прийти на интервью.

Кому из любовниц Данилицкий купил квартиру

Возможно в эфире 'Судьбы человека' Слава прокомментирует не так давно вскрывшуюся информацию о покупке Данилицким квартир своей любовнице. Это стало известно во время шоу Андрея Малахова на телеканале 'Россия'. Что об этом скажет Слава?

