Певица Слава осталась недовольна авторами программы 'Судьба человека': "Я подаю на них в суд"

Певица Слава объявила о конфликте с авторами программы телеканала 'Россия' 'Судьба человека'. Звезда дала громкое интервью, но его не выпустили в эфир в назначенное время. Певица Слава теперь рвет и мечет.

Возмущения певицы Славы

Певица Слава записала видеообращение в личном блоге. В нем она заявила, что подаст в суд на создателей программы 'Судьба человека'. Звезда считает, что ее подставили.

"Программа 'Судьба человека' меня кинула. Меня все в последнее время кидают. У нас было условие, что эфир будет в воскресенье, потому что мне нужно прорекламировать свои концерты", — поделилась певица Слава.

Слава уточнила, что только ради концертов согласилась дать интервью. Это было главным условием ее участия в программе 'Судьба человека'. По словам звезды, это обсуждалось во время переговоров с создателями проекта.

"Сейчас я подаю на них в суд, поскольку ни сегодня, ни через неделю, ни через две, когда как раз пройдут мои самые большие концерты, ее не будет", — заявила певица Слава.

О чем Слава рассказала в интервью

Певица Слава призывала поклонников смотреть программу 'Судьба человека' с ее участием. Она анонсировала выход передачи, объявляя, что та будет в эфире в субботу. Певица заявляла, что сделала в интервью ряд сенсационных заявлений о бывшем гражданском муже Анатолии Данилицком.

Слава рассказала о его многочисленных любовных похождениях. И предупредила, что больше не будет выгораживать Данилицкого, врать и молчать. Но откровения Славы в эфир не выпустили.

У Славы сейчас явно не самый лучший период в жизни. После расставания с Данилицким певица продает шикарную квартиру в центре Москвы. Слава чаще стала признаваться в том, что ей очень нелегко и она мечтает о состоятельном и щедром ухажере.

А вы бы хотели посмотреть откровенное интервью певицы Славы? Ответьте в комментариях.