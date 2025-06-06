Сколько лет Алене Кравец?

Возраст светской львицы Алены Кравец — это не секрет. В интернете легко найти информацию об этом. Алена Кравец родилась 30 мая 1985 года. Значит, ей сейчас сорок лет.

Пользователи Сети, правда, не доверяют этим данным. Они считают, что Алене Кравец несколько больше лет. Но факт остается фактом. Алене сорок.

Не так давно всплыла неприглядная правда о семье Алены Кравец. Выяснилось, что дочь Даниэлла — приемный ребенок в семье Алены и ее мужа Руслана Кравец.

Семейство появилось на ток шоу 'Пусть говорят' и устроило скандал. Дочь утверждала, что родители просто так упрятывали ее в психиатрическую клинику и возвращали в детский дом.

Кравец и ее муж утверждали, что Даниэлла все детство вела себя ужасно и была неуправляемым ребенком и подростком.