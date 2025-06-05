Сколько лет дочери Алены Кравец?

Дочь Алены Кравец и ее мужа Руслана Кравец Даниелла родилась в 2017-м году. Девушке сейчас восемнадцать лет.
Ранее всегда считалось, что Даниелла — родная дочь Алены и Руслана Кравец. Но буквально на этой неделе выяснилось, что это не так. Даниелла — приемный ребенок в семье. Ее взяли на воспитание в двухмесячном возрасте.
Об этом стало известно из программы 'Пусть говорят' Первого канала. Даниелла пришла на шоу и рассказала правду о том, как жила в особняке на Рублевке.
Приемная дочь Алены Кравец Даниелла. Фото: кадр программы
По словам девушки, родители обходились с ней довольно жестко, а для Алены она вовсе была игрушкой. Кравец же заявила, что Даниелла была неуправляемым ребенком и подростком. Она с мужем трижды возвращала девочку в детский дом и даже отправляла в психиатрическую клинику.
В 15 лет Даниелла покинула дом приемных родителей. И целых три года не виделась с ними. Воссоединение произошло только на программе 'Пусть говорят'.
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