Сколько лет дочери Алены Кравец?

Дочь Алены Кравец и ее мужа Руслана Кравец Даниелла родилась в 2017-м году. Девушке сейчас восемнадцать лет.

Ранее всегда считалось, что Даниелла — родная дочь Алены и Руслана Кравец. Но буквально на этой неделе выяснилось, что это не так. Даниелла — приемный ребенок в семье. Ее взяли на воспитание в двухмесячном возрасте.

Об этом стало известно из программы 'Пусть говорят' Первого канала. Даниелла пришла на шоу и рассказала правду о том, как жила в особняке на Рублевке.