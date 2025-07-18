Сколько детей у Виктории Исаковой?

Актриса Виктория Исакова — мама единственной дочери. В 2015 году она родила дочку Варвару от мужа, ныне покойного режиссера Юрия Мороза. В ноябре наследнице звездной пары исполнится десять лет.
Юрий Мороз обожал Варвару. За двенадцать лет до ее появления на свет Мороз и Исакова пережили страшную трагедию. В 2003 году умерла их первая дочь, Марина. Девочке было всего три месяца. Она страдала редким генетическим заболеванием. Врачи не смогли спасти малышку.
Звездная пара много лет хранила смерть дочери в тайне. И только в 2022 году Юрий Мороз рассказал, что они с женой потеряли ребенка.
Юрий Мороз с дочкой Варей. Фото: соцсети Виктории Исаковой
Виктория Исакова же о трагедии с дочкой рассказала за четыре года до откровений мужа. Она делилась бедой в интервью одному из глянцевых журналов.
Виктория Исакова несколько дней назад стала вдовой. Она потеряла любимого мужа. Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Причиной смерти 68-летнего режиссера стал рак поджелудочной железы.
16 июля Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище. Упокоился он рядом со своей первой женой Мариной Левтовой. Она трагически погибла в 2000 году.
Читайте также: