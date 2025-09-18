Сколько денег Петросян потратил на аренду усадьбы в деревне Наговье: больше 300 тысяч рублей

Евгений Петросян на днях отметил свой день рождения в кругу самых близких. Для этого 80-летний юморист снял усадьбу в живописной деревушке Наговье.

Сколько Петросян потратил на отдых в Тверской области

Евгений Ваганович решил отметить юбилей за городом, подальше от городской суеты. Для этого он выбрал Тверскую область. Усадьбу Петросян арендовал рядом с озером. За четыре дня артист отдал за съем порядка 350 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash .

В коттедже было все необходимое: три спальни, три санузла и собственный причал. В поездку с Евгением Ваганович отправилась его 36-летняя жена Татьяна Брухунова. С собой они взяли сына Вагана и дочку Матильду, которой скоро исполнится два годика. День рождения юмориста семья отметила в ресторане на территории усадьбы, а затем они все вместе посетили местную ферму.

Также Петросян успел побывать на рыбалке. Компанию ему составили жена и дети. Татьяна также сводила сына Вагана на "тихую охоту". Они собрали грибы в лесу.