Где Петросян живет с Брухуновой и двумя детьми: строят дом в Подмосковье, владеют двумя квартирами на одном этаже

79-летний Евгений Петросян владеет значительным имуществом. Как оказалось, не уступает ему в этом и его молодая 36-летняя жена Татьяна Брухунова.

Что делил Петросян со Степаненко

На юмористке Елене Степаненко Евгений Ваганович был женат 33 года. Свое богатство они делили в суде несколько лет. Это заняло у экс-супругов целых четыре года. Речь идет о коллекции антиквариата и недвижимости — в активе оказались четыре квартиры в Москве и дом в Подмосковье.

Степаненко близко дружит с дочерью комика Викториной. Она с мужем и детьми давно обосновалась в Америке. И Елена часто бывает в гостях у падчерицы в Штатах.

Степаненко завещала часть имущества, которое она получила после развода с Евгением Вагановичем, его дочке. Та не общается с отцом уже семь лет. Юморист даже выписал Викторину из одной из своих московских квартир.

Как пишет kp.ru, эту недвижимость Петросян может готовить к продаже. Также Евгений Ваганович с женой и детьми планирует переехать в строящийся загородный дом в Подмосковье.

Какой недвижимостью владеет Петросян

У юмориста есть одна квартира в Санкт-Петербурге. И еще две на одной лестничной клетке в Москве. Вместе с Брухуновой и двумя детьми — сыном Ваганом и дочкой Матильдой, Петросян живет в элитном ЖК "Садовые кварталы", рядом с метро "Фрунзенская".

Там у Татьяны есть своя квартира площадью 232 кв. м. А через стенку еще одна квартира, которая принадлежит Петросяну. Там юморист обустроил свой кабинет. Пара с детьми живет в апартаментах большей площадью.

Не так давно Петросян вместе с семьей отдыхал в Турции. Говорят, что двухнедельное проживание в трехкомнатной вилле стоит порядка 3,6 млн рублей.