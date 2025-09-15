Петросян увез Брухунову с детьми в Тверскую область: живут в коттедже с панорамными окнами

16 сентября Евгению Петросяну исполнится 80 лет. Похоже, что свой юбилей юморист собирается справлять вдали от городской суеты. Евгений Ваганович увез 36-летнюю жену Татьяну Брухунову с детьми в Тверскую область.
Петросян отдыхает с семьей
Не так давно Петросян с семьей вернулся из Турции. Они снимали виллу с бассейном в Белеке. Также юморист ездил с рабочей поездкой в Сочи.
Несмотря на возраст, Евгений Ваганович ведет активный образ жизни. Частые перелеты на самолете, разъезды на поездах и концертная деятельность позволяют ему держать себя в форме.
Вот и сейчас Петросян с семьей уехал в Тверскую область. Они с Татьяной поселились в загородном коттедже. Судя по свежему фото, юморист выбрал просторный дом — Евгений Ваганович предстал в гостиной с панорамными окнами, откуда открывается прекрасный вид на сад.
Рядом на диване его дочка Матильда, а сын Ваган залюбовался камином. Сам Петросян уселся в кресло за ноутбук, чтобы немного поработать.
Евгений Петросян с сыном Ваганом и дочкой Матильдой отдыхает в Тверской области. Фото: соцсети
Имущество Петросяна
Юморист владеет просторными апартаментами в Санкт-Петербурге. До развода с Еленой Степаненко у него было четыре квартиры в Москве.
Сейчас Петросян с Брухуновой живут в элитном доме, на одной лестничной клетке у них две квартиры. Одна оформлена на Татьяну, другой владеет сам юморист. В своих апартаментах он устроил кабинет.
"Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой", — говорила Брухунова о супружестве с Петросяном.
