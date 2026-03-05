Сколько денег нужно Алле Пугачевой: ответил Филипп Киркоров

Поп-король Филипп Киркоров не может забыть свою бывшую жену. Про Аллу Пугачеву он говорит при каждом удобном случае. О чем бы его ни спросили.

Киркоров об отношении Пугачевой к деньгам

Филипп Киркоров на днях общался с журналистами за кулисами своего шоу. Поп-король рассуждал на разные темы. Спросили у него и о том, сколько денег ему нужно.

В ответ Филипп Бедросович привел цитату своей бывшей супруги, певицы Аллы Пугачевой. Киркоров четко дал понять, что Примадонна для него является ориентиром во многих вещах. В том числе, и в частности отношения к деньгам.

"Сколько вам нужно денег, спросили у нее однажды. Она сказала: "Мне денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженной". Я категорически согласен с ней в определении того достатка, который должен быть. Поэтому я никогда не выходил на сцену, чтобы заработать денег. Да, моя профессия мне приносит деньги, и немалые. Но я всегда всю жизнь инвестировал в себя, в свой бизнес, программы, клипы. Я это всегда делал и буду делать", — цитирует Филипп Киркорова MK.RU.

Сколько Пугачева и Киркоров прожили в браке

Брак Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова продлился десять лет. Пара поженилась в 1994-м году, а в 2005-м развелась. Не так давно Алла Борисовна назвала свою семью с Филиппом Бедросовичем фиктивной. Киркоров на слова Пугачевой не обиделся.

Он великодушно продолжает тепло отзываться о бывшей супруге. Киркоров превозносит Примадонну и всегда вспоминает о ней только хорошее. Не так давно он рассказал, как много лет назад на День влюбленных у них состоялось романтическое свидание в Германии.

