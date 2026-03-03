Филипп Киркоров: "Я не Дженнифер Лопес, чтобы страховать свою заднюю точку"

27 и 28 февраля и 1 марта на сцене Live Arena отгремели концерты Филиппа Киркорова. На них поп-король исполнил свои самые знаковые хиты. Это действительно было грандиозное шоу, которое невозможно забыть.

А его центральным элементом стали спецэффекты с использованием искусственного интеллекта. С их помощью на больших экранах были воссозданы образы ушедших легенд сцены: Муслима Магомаева, Людмилы Гурченко, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Анны Герман, Валентины Толкуновой и других.

Самой пронзительной частью номера памяти стал момент появления отца артиста — Бедроса Киркорова. Его портрет на экране сопровождала надпись "Вечная память". Это вызвало шквал эмоций. Публика поднялась со своих мест, а сам Филипп Киркоров, не в силах сдержать слез, отвернулся от зала.

А накануне концерта певец пообщался с журналистами.

"Я как всегда иду поперек течения. Все называют программы "Я такой-то", "Я сякой-то". Я это проходил. У меня были названия: "Я не Рафаэль", "Лучшее, любимое и только для вас", "Я другой", "Цвет настроения – синий". Ну а вот в преддверье моего большого юбилея, генеральной репетицией которого являются эти концерты, я решил назвать просто: "Поет Филипп Киркоров", - отметил артист. Потому что эта программа, как и мой тур, с которым я поеду по всей стране, включает в себя мои главные хиты. Собрали самое лучшее. Было очень сложно уложиться в два часа. Но, по-моему, у нас получилось".

Филипп Киркорова о паузе в выступлениях: "Я называю это публичным одиночеством"

- А почему у вас была такая большая пауза в творчестве? Почему не давали сольных концертов?

- Не хотел. Не до песен было: ни мне, ни стране. А сейчас, когда появился свет в окошке, надежда на то, что будет мир, и все услышат друг друга, захотелось сразу и петь, и танцевать. Пауза была большая. Назовите это как хотите.

Я называю это публичным одиночеством. Это когда ты там наверху, и тебе так одиноко, и ты понимаешь, что вот я номер один. А кто-то номер два и номер три и так неловко перед ними становится.

Я смотрю на своих коллег, которые очень стараются, но у них что-то не получается. И чтобы у них появился стимул меня догнать и перегнать, я даже специально говорю: "Вот у меня творческий кризис", чтобы как-то их окрылить. Чтобы у них появился шанс все-таки доползти до верхушки Олимпа.

И поэтому я так много помогаю молодым артистам, коллегам, которые хотят самовыразиться, но не могут. И поэтому я им даю все свои возможности, рычаги, связи, чтобы у них все получилось. Так я стимулирую их к большим победам.

А уж что у меня на самом деле происходит, кризис или нет, - это судить людям, зрителям.

А пауза… Мне хотелось переждать момент. Я никогда не хотел на сцену вопреки желанию, а только по желанию. И когда у меня оно появлялось, я всегда работал. Я никогда не выходил на сцену ради заработка, мне хватает.

Однажды Аллу Борисовну спросили: "Сколько вам нужно денег?", и она сказала: "Мне денег нужно столько, чтобы исполнять мои желания". Я категорически согласен с ней в этом определении того достатка, который должен быть.

Да, моя профессия приносит мне деньги и немалые. Но я всегда инвестировал в себя, свой бизнес, работы, программы, клипы, в какие-то события, знаковые вещи в моей жизни.