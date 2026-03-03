Филипп Киркоров: "Я не Дженнифер Лопес, чтобы страховать свою заднюю точку"

27 и 28 февраля и 1 марта на сцене Live Arena отгремели концерты Филиппа Киркорова. На них поп-король исполнил свои самые знаковые хиты. Это действительно было грандиозное шоу, которое невозможно забыть.
А его центральным элементом стали спецэффекты с использованием искусственного интеллекта. С их помощью на больших экранах были воссозданы образы ушедших легенд сцены: Муслима Магомаева, Людмилы Гурченко, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Анны Герман, Валентины Толкуновой и других.
Самой пронзительной частью номера памяти стал момент появления отца артиста — Бедроса Киркорова. Его портрет на экране сопровождала надпись "Вечная память". Это вызвало шквал эмоций. Публика поднялась со своих мест, а сам Филипп Киркоров, не в силах сдержать слез, отвернулся от зала.
А накануне концерта певец пообщался с журналистами.
"Я как всегда иду поперек течения. Все называют программы "Я такой-то", "Я сякой-то". Я это проходил. У меня были названия: "Я не Рафаэль", "Лучшее, любимое и только для вас", "Я другой", "Цвет настроения – синий".
Ну а вот в преддверье моего большого юбилея, генеральной репетицией которого являются эти концерты, я решил назвать просто: "Поет Филипп Киркоров", - отметил артист.
Потому что эта программа, как и мой тур, с которым я поеду по всей стране, включает в себя мои главные хиты. Собрали самое лучшее. Было очень сложно уложиться в два часа. Но, по-моему, у нас получилось".
Филипп Киркорова о паузе в выступлениях: "Я называю это публичным одиночеством"
- А почему у вас была такая большая пауза в творчестве? Почему не давали сольных концертов?
- Не хотел. Не до песен было: ни мне, ни стране. А сейчас, когда появился свет в окошке, надежда на то, что будет мир, и все услышат друг друга, захотелось сразу и петь, и танцевать. Пауза была большая. Назовите это как хотите.
Я называю это публичным одиночеством. Это когда ты там наверху, и тебе так одиноко, и ты понимаешь, что вот я номер один. А кто-то номер два и номер три и так неловко перед ними становится.
Я смотрю на своих коллег, которые очень стараются, но у них что-то не получается. И чтобы у них появился стимул меня догнать и перегнать, я даже специально говорю: "Вот у меня творческий кризис", чтобы как-то их окрылить. Чтобы у них появился шанс все-таки доползти до верхушки Олимпа.
И поэтому я так много помогаю молодым артистам, коллегам, которые хотят самовыразиться, но не могут. И поэтому я им даю все свои возможности, рычаги, связи, чтобы у них все получилось. Так я стимулирую их к большим победам.
А уж что у меня на самом деле происходит, кризис или нет, - это судить людям, зрителям.
А пауза… Мне хотелось переждать момент. Я никогда не хотел на сцену вопреки желанию, а только по желанию. И когда у меня оно появлялось, я всегда работал. Я никогда не выходил на сцену ради заработка, мне хватает.
Однажды Аллу Борисовну спросили: "Сколько вам нужно денег?", и она сказала: "Мне денег нужно столько, чтобы исполнять мои желания". Я категорически согласен с ней в этом определении того достатка, который должен быть.
Да, моя профессия приносит мне деньги и немалые. Но я всегда инвестировал в себя, свой бизнес, работы, программы, клипы, в какие-то события, знаковые вещи в моей жизни.
Филипп Киркоров о жизни с Аллой Пугачевой: "Это красивая десятилетняя история"
- Некоторые ваши песни посвящены Алле Пугачевой…
- У меня все песни о любви. Они посвящены моим Музам, одной из которых является Алла Борисовна. Это часть моей жизни. И я от этого никуда не уйду и не хочу уходить.
Это моя история. Красивая десятилетняя история. Она красиво началась с песни Игоря Николаева: "Я не Рафаэль", которая сегодня прозвучит. Считайте, что это ей посвящение. И закончилась красиво снова же песней Игоря Николаева: "Немного жаль".
А благодаря тому периоду, когда мы расстались, родились такие выстраданные мною песни как "Жестокая любовь", "Полетели", "Снег", "Просто подари". Это все эмоции.
А потом родились дети. И наступил молодежный период, как я его называю. Тогда же появились песни "Цвет настроения – синий", "Цвет настроения – черный". Я преодолел отметку в 50 лет. А через год будет преодолевать отметку в 60.
На концерте я буду петь живьем. Сейчас я в хорошей физической и вокальной форме.
- Покажете пресс?
- А чтобы вас удивить, надо показать пресс? А если пойти более классическим путем… Если я буду удивлять голосом и песнями? А не голой ж…
Пусть этим удивляет другие. А у меня несколько другое направление.
- В прошлом году на концерте вы получили ожог. А не страховались ли от подобных случаев?
- Я не Дженнифер Лопес, чтобы страховать свою заднюю точку или переднюю. А потом она застраховала на миллион или на два. У нас это другой эквивалент. Поэтому зачем разорять страховые компании?
Дважды в одну реку не входят, поэтому я думаю, что все пройдет хорошо.
Филипп Киркоров: "Я в своей жизни и налетался, и напрыгался, и набегался"
- А вот Дима Билан на своем концерте летал. А вы собираетесь это делать?
- А я в 1998 году летал по "Олимпийскому". Тогда, правда, технологии были другие. Не такие совершенные, как сегодня, которые позволяют это делать даже безопасно.
А тогда, рискуя жизнью, начиная с малых трибун "Олимпийского", я взлетал, пролетал, появлялся на сцене. Это для меня пройденный этап.
Я в своей жизни и налетался, и наисчезался, и напрыгался, и набегался. Это все у меня было.
А то, что сейчас делают мои коллеги, а они идут следом за мной, они делают это прекрасно. И Сережа Лазарев, и Дима Билан, и я знаю, что фантастическое шоу готовит Ани Лорак.
Но сегодня я буду брать не спецэффектами. В моей жизни их было много: и пиротехнических, и электрических, и звуковых, и всяких. Сегодня я буду удивлять своим репертуаром, который будет представлен в полном объеме.
А если ты, деточка моя, пришла за полетами, иди к Билану. А за песнями – ко мне.
- Вы обещали продолжить традицию Аллы Пугачевой и разрешить весну…
- Зиму провожаем 28 февраля. А весну встречаем 1 марта, в воскресенье. И по доброй традиции будем весну разрешать.
Это Алла Борисовна придумала замечательный праздник желтых цветов. Я знаю его с детства, он у меня заложен в ДНК.
Аллы Борисовны нет рядом. Но кто-то должен вместо нее разрешать весну. Я буду разрешать вместе с вами и передавать от нее большой привет.
