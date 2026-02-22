Продюсер раскрыл, как Пугачева жила за счет Киркорова: "Сидение в казино – все было на деньги мужа"

Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник в своих новых высказываниях коснулся личной жизни певца и эмигрировавшей Примадонны. По его словам, в браке с Киркоровым Алла Пугачева не имела собственных доходов.

Продюсер утверждает, что в период их 11-летнего брака финансовую основу семьи на протяжении десяти лет полностью обеспечивал Филипп Бедросович. Дзюник также упомянул о склонности Пугачевой тратить деньги супруга в казино.

Дзюник о Пугачевой и Киркорове: "Она обобрала его как липку"

По информации Леонида Алексеевича, в 1995 году Алла Борисовна переживала непростой период: ее концертная деятельность практически остановилась, а бизнес-проекты оказались убыточными и быстро прогорели.

Из воспоминаний мужчины следует, что Алла Пугачева более десяти лет жила на средства Филиппа Киркорова, не имея в то время собственных заработков. Все ее траты, включая провальный бизнес на чипсах и игру в казино, покрывал звездный супруг.

"Производство чипсов провальное, сидение в казино — все было на деньги мужа. Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку", - пояснил Леонид Дзюник.

По словам Дзюника, Киркоров пребывал в шоке от расходов Пугачевой. А когда он сам отложил 100 000 долларов, был скандал.

Что в интервью Пугачева говорила о Киркорове

Напомним, в своем нашумевшем интервью Алла Пугачева рассказала, что ее брак с Филиппом Киркоровым изначально не был основан на романтических чувствах. Она утверждает, что вышла за него, чтобы помочь начинающему артисту.

Особенно ее тронули мольбы матери Киркорова, Виктории, которая в то время боролась с тяжелой болезнью и очень хотела поддержать карьеру сына.

