Скандал Линды с Фадеевым подогрел интерес россиян к ее концертам

Небольшие камерные площадки, на которых артистка привыкла выступать, стали заполняться гораздо быстрее.

12 мая Линду (настоящее имя Светлана Гейман) вызвали в полицию в связи с затянувшимся конфликтом вокруг прав на ее старые хиты. Уже 14 мая на камерный концерт в Москве, рассчитанный примерно на сотню мест, все билеты разобрали в первый же час после появления скандальных новостей.

Похожая ситуация наблюдается и с ближайшими выступлениями. Концерты 22 и 24 мая проходят на небольших ресторанно-клубных площадках столицы вместимостью до 150 мест. Еще за два дня до скандала, 12 мая, на них было продано лишь несколько билетов.

Однако спустя двое суток продажи резко пошли вверх: на выступление 22 мая выкуплена почти половина мест, на 24 мая — четверть зала. Активно раскупают билеты и на концерт певицы 21 мая в Бишкеке.

Поводом для визита правоохранителей стал многолетний спор с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Именно сотрудничество с ним в 1990-х принесло Линде известность и такие хиты, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и «Мало огня».

По версии Фадеева, после его ухода из проекта в 1998 году права на созданную им музыку были мошенническим образом переписаны на певицу. Продюсер утверждает, что его подпись на документах подделали, и он почти 30 лет не получал авторских отчислений за свои песни.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно», — заявил Фадеев, комментируя ситуацию.

Он также подчеркнул, что дальнейшую оценку происходящему должны дать следствие и суд.

Сама певица придерживается иной позиции. В интервью Ксении Собчак она заявляла, что проект финансировал ее отец, а Фадеев был нанятым музыкантом, который потерял интерес к работе после кризиса 1998 года.