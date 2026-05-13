«Фадеев изначально писал музыку под заказ»: Собчак не может успокоиться из-за допроса Линды после интервью у нее

Сейчас ситуация получила новое развитие. Михаил Кувшинов задержан, в ближайшее время ему предстоит суд по вопросу избрания меры пресечения. У Линды взяли обязательство о явке — она обязана своевременно являться по вызовам следственных органов, телефон певицы изъят в качестве вещественного доказательства.

Предмет спора остается прежним — авторские права на песни, созданные Максимом Фадеевым. По оценке Ксении Собчак, это дело может стать знаковым для российской музыкальной индустрии: оно затрагивает фундаментальные вопросы оформления прав на творческие произведения и проясняет нюансы договорных отношений между авторами, продюсерами и исполнителями.

Накануне именно Ксения Собчак сообщила о задержании и допросе певицы Линды и Михаила Кувшинова. Силовики пришли к ним ранним утром. Линда с допроса вышла только поздним вечером и отказалась давать какие-либо комментарии по этому делу.

Только что на ситуацию отреагировал Максим Фадеев. Он заявил, что сожалеет по поводу того, что они с Линдой «оказались в этой точке».

