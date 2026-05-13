«Фадеев изначально писал музыку под заказ»: Собчак не может успокоиться из-за допроса Линды после интервью у нее

Ксения Собчак в телеграм-канале прокомментировала нарастающий конфликт между певицей Линдой и продюсером Максимом Фадеевым — ситуацию, которую она назвала одной из самых масштабных размолвок в российском шоу‑бизнесе. Собчак разместила в канале «Кровавая барыня» отрывок интервью, которое ей дали Линда и саунд-продюсер Михаил Кувшинов. После этих заявлений к обоим нагрянули представители правоохранительных структур.
В своем комментарии журналистка обратилась к истории взаимоотношений артистки с Михаилом Кувшиновым и акцентировала внимание на ключевом тезисе: по словам участников событий, Максим Фадеев изначально создавал музыкальные композиции под заказ — специально для Линды.
«Считаю очень важным, что, по их словам, Максим Фадеев изначально писал музыку под заказ, специально для певицы. Вот на этом отрывке Михаил Кувшинов рассказывает, что права были выкуплены, Фадеев получил деньги. Более того, Михаил говорит, что у них уже был суд в 2009 году — тогда подпись под договором он не оспаривал», — сообщила Собчак.
Сейчас ситуация получила новое развитие. Михаил Кувшинов задержан, в ближайшее время ему предстоит суд по вопросу избрания меры пресечения. У Линды взяли обязательство о явке — она обязана своевременно являться по вызовам следственных органов, телефон певицы изъят в качестве вещественного доказательства.
Предмет спора остается прежним — авторские права на песни, созданные Максимом Фадеевым. По оценке Ксении Собчак, это дело может стать знаковым для российской музыкальной индустрии: оно затрагивает фундаментальные вопросы оформления прав на творческие произведения и проясняет нюансы договорных отношений между авторами, продюсерами и исполнителями.
Накануне именно Ксения Собчак сообщила о задержании и допросе певицы Линды и Михаила Кувшинова. Силовики пришли к ним ранним утром. Линда с допроса вышла только поздним вечером и отказалась давать какие-либо комментарии по этому делу.
Только что на ситуацию отреагировал Максим Фадеев. Он заявил, что сожалеет по поводу того, что они с Линдой «оказались в этой точке».
