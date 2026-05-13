Певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве после интервью Собчак

По имеющейся информации, певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) после процедуры допроса, который прошел 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, получила статус подозреваемой в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Изначально артистка выступала в качестве свидетеля, на допрос ее доставил наряд полиции. Впоследствии, как уточнил источник, процессуальное положение исполнительницы претерпело изменения. Есть вероятность, что следственные органы в самое ближайшее время подадут в суд ходатайство о назначении для певицы меры пресечения.

Продюсер и музыкальный издатель Андрей Черкасов уже находится под стражей, он был взят под арест еще в ноябре минувшего года. Ему инкриминируют незаконное присвоение авторских прав на композиции из творческого репертуара Линды. В роли потерпевшего по данному делу выступает продюсер Максим Фадеев.

Он уже высказался по поводу недавнего допроса Линды. Фадеев заявил, что ему жаль, что отношения с певицей перетекли вот в такое печальное русло. Продюсер так же сделал акцент на том, что вопросы нужно решать в правовой плоскости, а не ходить на интервью к блогерам. Максим Фадеев, вероятно, намекает на интервью, которое Линда недавно дала Ксении Собчак. В нем Линда рассказала о взаимоотношениях с продюсером.

Через некоторое время после откровений Линду доставили на допрос. Об этом в числе первых сообщила Собчак. Она в телеграм-канале написала, что домой к певице в семь утра пришли силовики.

По материалам «Коммерсант»