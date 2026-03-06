"Сил хватит": Сергей Безруков прокомментировал свое новое назначение

Назначение Сергея Безрукова на пост худрука Московского Художественного театра имени Горького стало для многих приятным и обнадеживающим событием. Само по себе это назначение вызывает редкое и заслуженное согласие. Кажется, что на этот раз выбор пал на человека, идеально соответствующего занимаемой должности.

Первый комментарий Сергея Безрукова

Сергей Безруков, уже успешно руководящий Московским губернским театром, теперь берет на себя ответственность за один из старейших и наиболее значимых драматических театров страны. Это, безусловно, вызов, учитывая непростую историю и текущее положение МХАТа им. Горького, который часто называют "многострадальным". Однако, именно в этом вызове многие видят потенциал для возрождения и нового витка развития.

"Сил хватит. Я не забываю и не собираюсь забывать Губернский", — цитирует Сергея Безрукова MK.RU .

Он демонстрирует готовность к двойной нагрузке, подчеркивая, что его преданность Губернскому театру остается неизменной. Это важное заявление, снимающее опасения о возможном пренебрежении к одному из театров в пользу другого.

"Одно скажу: все будет хорошо. Все планы, которые мы наметили, не отменяются. Скоро состоится премьера "Женитьбы Фигаро", где я наконец выйду графом Альмавивой", — добавил Безруков.

Кто руководил МХАТом имени Горького до Безрукова

С 1987 по 2018 год, данную должность занимала Татьяна Доронина, а еще ранее бразды — Олег Ефремов. В 2021 году пост руководителя театра перешел к Владимиру Кехману — он сменил Доронину. Однако уже в сентябре 2025 года Кехман был отстранен от должности: причиной послужило возбуждение в отношении него уголовного дела.

По сведениям информаторов, Сергей Безруков планировал занять позицию ректора Школы‑студии МХАТ. Но сам артист сообщал, что не намерен претендовать на эту вакансию.

А вы как оцениваете назначение Безрукова худруком МХАТа имени Горького? Ответьте в комментариях.