Брыльска высказалась о смерти Талызиной: "Не прощу"

Барбара Брыльска в интервью NEWS.ru высказалась о смерти Валентины Талызиной. Польская актриса заявила, что народная артистка РСФСР никогда ее не любила. Также звезда фильма Эльдара Рязанова все еще обижена на Талызину.

Якобы в свое время Валентина Илларионовна наговорила обидные слова 86-летней актрисе. Брыльска так и не смогла простить Талызину. Свою обиду она таит и сейчас. Вместо слов соболезнования звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" припомнила былое. Прощать покойную артистку Барбара, похоже, не собирается, пишет mk.ru .

"Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, что никогда не прощу ей. Конечно, мы были лично знакомы, но чтобы один на один — никогда, в компаниях виделись", - заявила Барбара Брыльска.

Талызина умерла утром 21 июня. Ей было 90 лет. Актриса много снималась в кино и играла в Театре имени Моссовета. Весной состояние народной артистки РСФСР резко ухудшилось. Врачи диагностировали у Валентины Илларионовны рак поджелудочной железы. В последнее время ее мучили сильная тошнота и боли в теле. Лечилась актриса дома, в больницу ее уже не забирали.