Шубская — о том, чем кормит Овечкина: «Очень любит мой борщ, бефстроганов»

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в недавнем интервью о том, что ее муж придерживается традиций, даже если речь идет о еде. Так, к примеру, в день игры спортсмен обязательно съедает курицу с пармезаном и макароны. Возлюбленная хоккеиста дала понять, что обычно он обедает на тренировочной арене, как минимум за семь часов до матча. А потом Алекснадр Овечкин вообще ничего не ест. Следующий прием пищи — дома, часов в одиннадцать вечера.
Также Анастасия Шубская намекнула, что ее муж совершенно не привередлив в еде. Он не требует от нее готовить что-то конкретное на завтрак или ужин. Модель также развеяла миф о том, что красивые женщины держатся подальше от плиты. На самом деле, несмотря на свой статус светской красавицы, она любит и умеет готовить. Кстати, Александр Овечкин предпочитает, чтобы его жена сама решала, как ей составить меню.
«Он любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо Татьяны Николаевны (мамы Овечкина, - прим. ред.) — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же «курицу—пармезан» я ему тоже делаю», - призналась Анастасия Шубская.
Анастасия Шубская балует Александра Овечкина голубцами. Фото: соцсети героя публикации
Напомним, что Александр Овечкин вписал свое имя в историю мирового хоккея благодаря новому рекорду. Так, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и достиг отметки 895 голов, став лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Ранее мама спортсмена Татьяна Николаевна призналась, что гордится сыном. А вот хоккеист дал понять, что она редко хвалила его за спортивные достижения, так как и сама является двукратной олимпийской чемпионкой. Зато ныне покойный отец Александра Овечкина всегда просто и по-мужски радовался на сына, отмечая, что тот большой молодец.
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