Шубская — о том, чем кормит Овечкина: «Очень любит мой борщ, бефстроганов»

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала в недавнем интервью о том, что ее муж придерживается традиций, даже если речь идет о еде. Так, к примеру, в день игры спортсмен обязательно съедает курицу с пармезаном и макароны. Возлюбленная хоккеиста дала понять, что обычно он обедает на тренировочной арене, как минимум за семь часов до матча. А потом Алекснадр Овечкин вообще ничего не ест. Следующий прием пищи — дома, часов в одиннадцать вечера.

Также Анастасия Шубская намекнула, что ее муж совершенно не привередлив в еде. Он не требует от нее готовить что-то конкретное на завтрак или ужин. Модель также развеяла миф о том, что красивые женщины держатся подальше от плиты. На самом деле, несмотря на свой статус светской красавицы, она любит и умеет готовить. Кстати, Александр Овечкин предпочитает, чтобы его жена сама решала, как ей составить меню.