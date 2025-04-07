Мать Овечкина ходит с Шубской на его матчи: «Мы с Настей вылетаем в Нью-Йорк»

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству забитых голов за всю карьеру, обогнав достижение легендарного Уэйна Гретцки. Это произошло во время игры против «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин забил свою 895-ю шайбу в карьере, сравнявшись с результатом Гретцки, который также имеет на своем счету 894 гола. Этот исторический момент произошел во втором периоде матча. На сегодняшний день оба игрока провели одинаковое количество матчей — 1486.

Достижениями сына гордится его мама Татьяна Николаевна. Она дала понять, что вместе с женой хоккеиста Анастасией Шубской ходит на его матчи, поддерживания сына с трибун. Часто на соревнования Анастасия берет с собой и своих сыновей Сергея и Илью, которые с детьми увлечены хоккеем.