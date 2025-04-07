Мать Овечкина ходит с Шубской на его матчи: «Мы с Настей вылетаем в Нью-Йорк»

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству забитых голов за всю карьеру, обогнав достижение легендарного Уэйна Гретцки. Это произошло во время игры против «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин забил свою 895-ю шайбу в карьере, сравнявшись с результатом Гретцки, который также имеет на своем счету 894 гола. Этот исторический момент произошел во втором периоде матча. На сегодняшний день оба игрока провели одинаковое количество матчей — 1486.
Достижениями сына гордится его мама Татьяна Николаевна. Она дала понять, что вместе с женой хоккеиста Анастасией Шубской ходит на его матчи, поддерживания сына с трибун. Часто на соревнования Анастасия берет с собой и своих сыновей Сергея и Илью, которые с детьми увлечены хоккеем.
«Мы с Настей (женой Александра) и родственниками едем в аэропорт. Вылетаем в Нью-Йорк на следующую игру сына. Как всегда, нужна только победа. Если говорить про мои ощущения, то, конечно, это большое счастье для матери, когда ее сыну хорошо. Поэтому держим кулаки и ждем от Саши и его команды заброшенных шайб», - приводит mk.ru слова слова Татьяны Овечкиной.
Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской и сыновьями Сергеем и Ильей. Фото: соцсети
Вместе с женой и двумя детьми хоккеист Александр Овечкин уже много лет живет в Америке. Его супруга Анастасия Шубская старается прилетать в Россию, чтобы повидаться с семьей. Здесь у нее остались две сестры Анна и Мария Нахапетовы. Также Анастасия близка со своим отцом Кириллом Шубским. Он прекрасно относится к зятю, часто гостя в доме Александра Овечкина, когда прилетает проведать внуков в Америку.