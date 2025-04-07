Овечкин постоянно тревожится о Шубской и сыновьях: «Есть ли у них еда? Не заболели ли?»

Александра Овечкина и Анастасию Шубскую сегодня считают одной из самых красивых пар в российском хоккее. Интересно, что раньше Анастасия почти не замечала своего будущего мужа. До встречи с Александром она провела три года в отношениях с бизнесменом Артемом Большаковым, и даже была объявлена их помолвка. Однако свадьба не состоялась из-за трудностей, связанных с переездом Артема в Америку.

Анастасия познакомилась с Овечкиным, когда ей было всего 14 лет — они встретились на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где она поддерживала российскую команду вместе с отцом. Настоящее знакомство произошло лишь в 2014 году, когда между ними завязались теплые отношения, постепенно превратившиеся в романтические. В то время Анастасия училась в США и часто посещала матчи Овечкина. Вскоре после этого она окончательно переехала к Александру в Вашингтон.

Примечательно, что мама Анастасии Шубской актриса Вера Глаголева сразу приняла зятя в семью. Она была рада, что у ее дочери появился такой надежный мужчина. К Овечкину актриса относилась также тепло, как к сыну, которого у нее не было. У Глаголевой — три дочери: Анна, Мария и Анастасия. Именно Овечкин поддержал жену, когда та похоронила маму. У актрисы был рак. Она успела выдать младшую дочку замуж, но внуков от нее так и не увидела.