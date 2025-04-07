Овечкин постоянно тревожится о Шубской и сыновьях: «Есть ли у них еда? Не заболели ли?»
Александр Овечкин с Анастасией Шубской и сыном Ильей. Фото: соцсети
Александр Овечкин вот уже восемь лет состоит в счастливом браке с Анастасией Шубской. Для известного хоккеиста семья стала одной из главных ценностей в жизни.
Недавно Александр Овечкин, нападающий команды «Вашингтон», сделал еще один значительный шаг в своей карьере, обойдя легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ, достигнув отметки в 895 голов, пишет mk.ru. Однако на этом Овечкин останавливаться не планирует, намереваясь продолжать свою спортивную деятельность. В этот важный момент рядом с ним была его семья: на трибуне за Александра болели его мать, тесть, жена Анастасия Шубская и двое сыновей Сергей и Илья. Хоккеист открыто заявляет, что семья для него стоит на первом месте.
«Семья — это приоритет номер один. Теперь у меня есть вещи, о которых я должен думать. И это не хоккей, а мелочи: есть ли у них еда? Как они себя чувствуют? Не заболели ли? И как только дома все в порядке, ты становишься намного счастливее», — цитирует спортсмена Sport.ru.
Александра Овечкина и Анастасию Шубскую сегодня считают одной из самых красивых пар в российском хоккее. Интересно, что раньше Анастасия почти не замечала своего будущего мужа. До встречи с Александром она провела три года в отношениях с бизнесменом Артемом Большаковым, и даже была объявлена их помолвка. Однако свадьба не состоялась из-за трудностей, связанных с переездом Артема в Америку.
Анастасия познакомилась с Овечкиным, когда ей было всего 14 лет — они встретились на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где она поддерживала российскую команду вместе с отцом. Настоящее знакомство произошло лишь в 2014 году, когда между ними завязались теплые отношения, постепенно превратившиеся в романтические. В то время Анастасия училась в США и часто посещала матчи Овечкина. Вскоре после этого она окончательно переехала к Александру в Вашингтон.
Примечательно, что мама Анастасии Шубской актриса Вера Глаголева сразу приняла зятя в семью. Она была рада, что у ее дочери появился такой надежный мужчина. К Овечкину актриса относилась также тепло, как к сыну, которого у нее не было. У Глаголевой — три дочери: Анна, Мария и Анастасия. Именно Овечкин поддержал жену, когда та похоронила маму. У актрисы был рак. Она успела выдать младшую дочку замуж, но внуков от нее так и не увидела.